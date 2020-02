Coronavirus | Quinta vittima in Italia: un adulto lombardo

Coronavirus, quinta vittima italiana dopo il primo paziente morto in Veneto, e le altre tre vittime tutte in Lombardia, di cui una deceduta questa mattina.

Quinta vittima italiana del coronavirus come fa sapere l’Ansa. Il quinto decesso arriva dopo quello del primo paziente morto in Veneto, e le altre tre vittime tutte in Lombardia, di cui una deceduta questa mattina nel Bergamasco.

Coronavirus Italia: c’è la quinta vittima

La quinta vittima italiana del coronavirus come fa sapere l’Ansa è un adulto di 88 anni di Caselle Lanne, sempre in Lombardia.

Sempre l’Ansa fa sapere che sono 219 i contagiati secondo i dati forniti dal Commissario per l’emergenza Angelo Borrelli.

Sono 219 i contagiati dal Coronavirus in Italia: il dato aggiornato è stato fornito dal Commissario per l’emergenza Angelo Borrelli.

“Aspettiamo di vedere gli esiti dei provvedimenti presi ieri che daranno un contributo a rallentare e interrompere” il contagio, ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a Rtl. “Nessuno pensava che fosse così aggressiva la diffusione. La corsa agli alimenti non ha senso. I rifornimenti sono assicurati”.

Le autorità invitano i cittadini a non farsi prendere dal panico esortando tutti a fare la vita di sempre. A Milano, tuttavia, stamattina, come fa sapere Sky Tg24, i treni e le metro erano semivuoti.