Coronavirus Italia: quarta vittima nel Bergamasco

I casi di Coronavirus aumentano in Italia, e con essi anche i casi di decesso. Oggi una quarta vittima

Ha vittime soprattutto tra le persone anziane, mentre nessun bambino sotto i 10 anni è risultato deceduto a causa del Coronavirus. Ogni giorno arrivano centinaia di informazioni, a volte discordanti, a volte sensazionalistiche.

Quello che ha twittato ora il TgLa7 è una delle notizie che non vorremmo vedere: quarta vittima italiana, è un anziano del Bergamasco che pare avesse 84 anni con patologie gravi alle spalle, già ricoverato in ospedale per queste complicazioni precedenti

Non è da sottovalutare la parola anziano, per quanto la vita vale nella stessa misura per tutti, ma specificare che per ora i casi di decessi, almeno nel nostro paese, siano a carico di persone in avanzata età e soprattutto con uno storico medico già compromesso, ci fa capire che questo virus è si pericoloso, ma di certo va ridimensionato.

Ecco il Tweet del TgLa7