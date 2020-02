Coronavirus | Eleonora Daniele: no alla mascherina dopo le critiche

Il Coronavirus ha spaventato Eleonora Daniele, che negli scorsi giorni aveva deciso di uscire indossando una mascherina. Dopo gli attacchi via social la popolare conduttrice ha cambiato radicalmente opinione.

In qualità di personaggio pubblico che gode di estrema fiducia da parte del vasto pubblico televisivo, Eleonora Daniele deve stare molto attenta ai messaggi che veicola attraverso il proprio profilo social ufficiale.

Proprio per questo motivo, quando la conduttrice ha deciso di postare una foto con una mascherina di carta applicata al viso, i suoi follower hanno esposto in massa le proprie perplessità sul messaggio che Eleonora stava facendo arrivare ai milioni di persone che la seguono ogni giorno.

Cosa ha sbagliato la conduttrice? E per quale motivo anche Taylor Mega ha fatto lo stesso errore? Prima di tutte le altre, però, c’era stata Giulia De Lellis e la sua ormai famosissima ipocondria.

Eleonora Daniele sbaglia sul Coronavirus (e poi si pente)

Nella didascalia della foto postata in questi giorni su Instagram, Eleonora Daniele aveva rivolto una domanda diretta ai suoi follower: “Io la mascherina la porto, e voi?”

E’ stata proprio la domanda della conduttrice a scatenare, per così dire, una vera e propria pioggia di accuse nei suoi confronti. Colpevole di scatenare il panico tra coloro che la seguono, ma soprattutto di prendere precauzioni del tutto inutili, Eleonora è stata costretta a rivedere le sue posizioni.

Il problema principale è stato, almeno a livello tecnico, che Eleonora ha utilizzato un tipo di mascherina sbagliato, pressoché inutile per proteggersi dal contagio del Coronavirus.

Il tipo di mascherina più adatto è invece più rigido, dotato di altre caratteristiche tecniche che lo rende efficace contro la propagazione di virus influenzali come il Coronavirus.

Lo stesso tipo di mascherina, insomma, indossato a Hong Kong da Heater Parisi e dal resto della sua famiglia per proteggersi dal rischio di contagio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Heather Parisi 😷 (@heather__parisi) in data: 23 Feb 2020 alle ore 10:30 PST

Dopo aver capito l’errore commesso, Eleonora Daniele ha deciso di presentarsi al suo pubblico social senza mascherina nella foto successiva, dichiarando che piuttosto che mettere in atto una strategia inutile è meglio andare a viso scoperto.

A giustificare, almeno in parte, la scelta della Daniele sono state le mamme: Eleonora è incinta di diversi mesi e ha spiegato di recente di essere molto ansiosa in merito alla salute della sua bambina. Proprio per questo aveva tentato di correre ai ripari e prevenire ogni problema.

Gli errori delle influencer con il Coronavirus

Anche Giulia De Lellis aveva approcciato in maniera molto sbagliata il problema del Coronavirus.

Qualche tempo fa, infatti, all’inizio della diffusione delle notizie sul Virus, la De Lellis aveva dichiarato di usare la mascherina a Milano per spostarsi in luoghi affollati.

L’unico dettaglio per cui si lamentava era il modello di mascherina che era riuscito a procurarsi. Non perché fosse più o meno efficace di quello della sua amica, ma soltanto perché era meno cool del modello nero che, in realtà, oltre ad avere un design migliore, era anche enormemente più efficace.

Giulia spiegò di non voler diffondere il panico ma di preferire la mascherina al rischio di contagio perché è notoriamente ipocondriaca.

Un’altra influencer a essere “cascata nella trappola” del Coronavirus è stata Taylor Mega, la quale ha fotografato una fotografia con un total look azzurro in cui la mascherina (inutile anche quella) veniva abbinata a ogni altro capo e accessorio del suo look.

Anche su di lei si sono scagliati i follower più informati, che hanno provveduto a spiegarle che ha scelto una mascherina inutile.

L’influencer si è difesa in una storia affermando di non essere stata in grado di trovarne altre e che “piuttosto che niente è meglio piuttosto”, come si dice nel Nord Italia.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.