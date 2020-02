Capelli | Le nuove tendenze Primavera-Estate 2020: dal taglio al colore, qual è il look più trendy da sfoggiare questa estate? Scopri tutte le novità

L’inverno sta per terminare e lo sguardo si spinge già oltre il freddo e le giornate corte. C’è aria di primavera in giro e, in men che non si dica, saremo già sotto il sole ad abbronzarci. D’altronde mancano meno di 90 giorni! Allora, non lasciamoci trovare impreparate e scopriamo subito quali sono le nuove tendenze per la prossima primavera-estate 2020. Dal taglio al colore, non perderti tutte le novità direttamente dai migliori Hairstylist.

Potrebbe interessarti anche: Acqua di riso per capelli subito più lunghi | Ecco come fare

Capelli | Le nuove tendenze colore Primavera-Estate 2020

Se, come vedremo a breve, in fatto di tagli, è il corto e il medio-corto ad avere la meglio nella primavera estate 2020, per quanto riguarda le tendenze colore, il ventaglio di possibilità si arricchisce di varianti e interpretazioni cool e alla moda, che tengono in considerazione le esigenze di tutte le chiome.

La regola basic per chiome bionde, rosse, more e castane è una sola: sfoggiare un colore naturale ma impreziosito da delicate e vibranti sfumature tono su tono, in grado di suggerire tridimensionalità, carattere e luminosità alla chioma di ogni donna.

Cosa prescrivono i grandi nomi del settore in tema di capelli colore 2020? Rossi con meches e schiariture in altre tonalità, biondi dai più caldi al gettonatissimo peach blonde, sfumature di viola, blu e persino grigio, i diktat per i capelli colorati 2020 premiano look estrosi che di certo non passano inosservati! Anche se apparentemente “estrosi” questi colori appaiono comunque naturali (se ben fatti). Sono molte le tecniche di schiaritura proposte dalla moda capelli della primavera 2020 – shatush e raffinati balayage su tutti – e altrettante sono le gradazioni cromatiche a cui si fa ricorso per donare luce ai propri capelli e regalare loro un look caldo e caleidoscopico, quasi come se avessero ricevuto il dolce tocco del sole dell’estate.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Capelli | I colori trendy Primavera-Estate 2020

Se vi state chiedendo quali siano i colori più trendy da sfoggiare la prossima primavera, eccovi accontentate.

I BIONDI GLAM

Tra i biondi, spopolano le sfumature calde dell’ambra e del miele, fino alle nuance gold rose del fragola, ma non solo, anche gradazioni più fredde di ice blond e biondo vaniglia saranno ben accette dalla moda capelli della primavera. Tra i trend colore capelli primavera 2020 che spopolano, il biondo platino è uno dei più gettonati, con il suo effetto sofisticato e moderno che non smette di mietere successi. Tanti gli hairstylist internazionali che premiano questa variante di capelli chiari per i loro look più belli, mixando il biondo platino con pixie cut e tagli à la garçonne di carattere. I capelli color miele fanno il loro ritorno in grande stile tra i trend estivi lanciati da parrucchieri di fama come Franck Provost e Danilo Noir, insieme alle sfumature di biondo ambra e oro. Il taglio bob è la proposta di diversi hairstylist per valorizzare i riflessi di queste colorazioni, ma anche gli haircut medio lunghi non sono da meno!

Non solo classici colpi di sole e schiariture! Tra le tendenze meches 2020 per i capelli biondi si fa notare quella delle meches bionde a più toni, che prevedono un grado di decolorazione differente per le diverse ciocche. L’effetto finale? Alcune ciocche saranno tanto chiare da essere quasi bianche e altre saranno molto più scure, per un effetto vivace e sfumato. Parliamo di hairlook ideali anche per le signore mature, le over 50 e 60 e non solo, l’espediente perfetto per coprire anche i capelli bianchi!

Un biondo ambrato, un po’ più chiaro del classico caramello, è senza dubbio la tinta più cool tra i biondi primaverili del 2020.

Si tratta di un colore caldo e avvolgente, indicato soprattutto per le donne bionde dalla base non troppo fredda o le chiome castano chiaro, che hanno una carnagione media, non troppo pallida e lunare né troppo scura.

Il pastel frame è invece il colore della primavera ideale per le donne che partono da una base molto chiara e dai toni freddi.

È un biondo leggermente pastello, che introduce un tocco pescato concentrato soprattutto nei contorni del viso. In genere, è un biondo che valorizza alla perfezione incarnati molto chiari e dal sottotono non troppo caldo.

I ROSSI MORBIDI

Ramati o mogano, ma sempre luminosi e ricchi di sfumature, i diktat per i capelli rossi primavera estate 2020 premiano tinte ricche e intense di base, dal rosso rame chiaro e dorato al più scuro tendente al ciliegia, fino al rosso vino. Ma quest’anno a spopolare sono i riflessi e le ciocche colorate di altre tonalità di rosso, meches bionde su base rosso scuro e schiariture su tutta la lunghezza per dare dimensione e originalità al look.

Insomma, la stagione dei fiori e della rinascita ha in programma tinte super naturali o sofisticate gradazioni che attingono alle cromie del rame e della cannella.

Un caldo castano marron glacé, dai riflessi ambrati e rame, adatto per le donne rossicce che vogliono intensificare il proprio colore di partenza.

I CASTANI SFACCETTATI

Il castano resta un colore centrale della stagione ma la primavera 2020 lo preferirà arricchito di delicate sfumature sui toni del caramello, mou, cioccolato e caffè per un look decisamente più dinamico e ricco di allure, senza però mai sfociare nell’eccesso o nel contrasto netto.

I capelli castani riflessati tornano a dominare la scena, con una predilezione per look naturali ma ricchi di riflessi luminosi. Le ciocche rosse danno vivacità ai capelli capelli castani 2020 con una base scura color cioccolato, mentre le ciocche bionde vengono applicate attraverso le classiche tecniche dello shatush e delle meches in modo da ottenere un raffinato effetto “baciata dal sole”.

Schiariture dei colori del crepuscolo, twilight appunto, da regalare alle chiome castane e concentrare sulle lunghezze e ai lati del volto. La tecnica con cui si realizza è il balayage, una decolorazione naturale proprio perché eseguita a mano libera e senza troppo rigore geometrico, unita ai babylights, delicati riflessi biondi sunkissed realizzati con la stagnola che, insieme, creano un colore naturale ma pieno di movimento, risultato di un equilibrato gioco di luci e ombre.

La chiave di questo hair trend è che risulta essere più chiaro intorno al volto, mentre riserva tonalità più scure e dark sulla parte posteriore della chioma, il tutto per aumentare l’effetto tridimensionalità e scongiurare il rischio colore piatto o, al contrario, contrasti troppo netti.

Il trend colore più amato dalle donne castane che voglio un tocco di gold sulla propria chioma. Si tratta di highlights sui toni del caramello distribuiti su tutta la lunghezza tramite la tecnica del balayage, per regalare luminosità a capelli scuri o medio-scuri e addolcire inevitabilmente i volti.

Per chi parte da una base più scura, le tendenze top della primavera 2020 sono sfumature dark chocolate o color caffé per movimentare un colore altrimenti troppo univoco e monotono.

Sfaccettature vibranti e caldi sui toni moka o del fondente per arricchire le chiome più scure.

I GRIGI SUPER TREND DELL’ESTATE 2020

Volete cambiare tonalità e osare? Sappiate che le tendenze colore capelli donna 2020 mettono sul podio i capelli grigi! Ebbene sì, li chiamano “Granny Hair” e sono il trend più hot della stagione! Le proposte più interessanti? I capelli grigi 2020 sono perfetti abbinati ai tagli corti e cortissimi, ai look mannish style come quelli con rasatura di Andrew Smith e ciuffi lunghi anteriori, ma anche a hairstyle più romantici e femminili con capelli lunghi!

Capelli | I colori alternativi di moda Primavera-Estate 2020

Abbandoniamo per un attimo la parola chiave della primavera 2020, naturalezza, e concediamoci un tocco di follia con il trend della chioma bicolor. L’accostamento di due colori opposti o molto diversi tra loro è infatti un trend della primavera, ideale per le donne che amano osare con un tocco di brio e comunicare la propria personalità attraverso una chioma più eccentrica e di impatto.

Tra i colori alternativi, non possiamo che citare l’effetto animalier che sta spopolando nei migliori saloon di bellezza newyorkesi. Pensate che motivi maculati e leopardati siano riservati solo ad abbigliamento e accessori? Vi sbagliate di grosso! Per rendere un colore particolare ancora più originale, tra i trend colore capelli 2020 primavera estate spopolano gli effetti animal print, sui capelli viola per Steven Smart, con un effetto multicolor sul biondo di Huub Eysink e come tocco stravagante inaspettato anche sui capelli rossi e castani. Ma non solo l’animalier, questa primavera troviamo ancora il peach blonde tra i colori top da sfoggiare. Il biondo pesca è una delle tonalità più raffinate e chic da sfoggiare quest’anno, il peach blonde per cui le influencer impazziscono! I capelli color pesca sono una delle tendenze colore capelli donna più briose, perfetti con i capelli scalati ma anche con i pixie cut sbarazzini.

E i ciuffi colorati? Altra nuova tendenza alternativa che sta prendendo piede tra le nuove influencer. I colori di tendenza per i ciuffi colorati vanno dal verde al giallo, alle nuances pastello come il celeste ghiaccio. I parrucchieri famosi ci propongono idee grintose e futuristiche per la bella stagione, come il taglio con ciuffo capelli lungo dalle punte colorate che va a intensificare lo sguardo e gli occhi. Il verde e il vinaccio vivacizzano i capelli neri, mentre ciocche arancioni e corallo danno intensità ai capelli platino chiarissimi.

Ma non è finita qui! Gli echi anni ’80 si fanno sentire anche in fatto di tinte monocromatiche o leggermente sfumate! Amanti dello stile rock glam? Via libera a capelli verdi in vivaci sfumature di smeraldo, perfetti per la pelle chiara, mentre dai capelli rosa blush e rosa shoking si arriva ai più intensi accenti di viola malva e ametista.

Potrebbe interessarti anche: Il colore viola sui capelli medio-corti: il top del 2020 – VIDEO

Capelli | Tutti i tagli della prossima Primavera-Estate 2020

Dal colore al taglio, scopriamo le nuove tendenze della prossima primavera estate 2020. Effetti pieni, chiome folte e volume misurato sono le caratteristiche principali dei tagli della primavera estate 2020. E ciò vale per tutte le lunghezze. L’intento è ottenere una capigliatura “sana”, quindi, rigogliosa, a prescindere dalla tipologia, cioè se liscia, mossa e riccia.

Dai pixie cut mannish style più sbarazzini a bob e long bob vivacizzati da ciuffi sfilati e frangia alla francese, ai capelli lunghi alla pari con riga centrale in stile anni ’90, le tendenze tagli capelli Primavera Estate 2020 premiano echi vintage mixati con tocchi ultra moderni. Questa Primavera Estate 2020 la tendenza mira anche verso acconciature ordinate e spesso geometriche.

La pettinatura perfetta in generale non esiste ma si possono trovare delle acconciature che donano basta saper scegliere.

Le linee restano pulite e morbide, studiate in particolare per addolcire i lineamenti del viso. Le punte, infatti, restano piene e a volte si portano all’insù, uno styling che ammorbidisce ancor più i tratti. I tagli di tendenza del 2020 sono quindi tagli simmetrici (ma mai troppo geometrici) che puntano al volume, anche in caso di capelli molto fini. La lunghezza più trendy? Il carré sotto l’orecchio, tagliato pari ma mai troppo preciso, come si portava negli anni ’90.

E per le altre lunghezze di capelli? Vediamo i tagli di tendenza nel 2020 per ogni “categoria”.

Capelli | Tagli Corti di tendenza primavera-estate 2020

Per la prossima estate i tagli corti diventano iperfemminili. Caratterizzati da da linee leggere, le punte diventano super sfilate. Quindi, la tendenza per i tagli corti sarà NO a tagli corti super squadrati dal piglio severo, SÌ a tagli morbidi con ciocche soffici sulla fronte e intorno agli zigomi.

Non mancano tagli alla maschietta, con ciuffi e frange versatili da scomporre e ricomporre a piacimento. Le scalature sono invisibili e ben calibrate per dare ariosità anche ai tagli cortissimi. Sorprende lo stile punk dei tagli più drammatici e le cotonature per dare volume ai capelli mossi. Tra i tagli capelli primavera 2020 più particolari troviamo quelli con ciuffo lungo pettinato di lato, un taglio femminile che valorizza gli occhi e i lineamenti.

Capelli | Il Caschetto destrutturato anni ’90

Il carrè si porterà un po’ destrutturato, cioè non troppo perfetto come se fosse un casco aderente alla testa! Il carrè di moda nel 2020 è molto simile a quello della fine degli anni ’90, quando la lunghezza superava di poco le orecchie e sfiorava il mento. Ma soprattutto era leggermente asimmetrico senza mai essere troppo studiato. L’effetto finale del caschetto 2020, quindi, è morbido, gentile e decisamente femminile.

Il taglio long bob è uno dei tagli di capelli che ringiovaniscono, particolarmente adatto alle quarantenni, cinquantenni e alle donne over 50, ma non solo. Se il long bob più elegante presenta riga al centro e un taglio alla pari, gli hairstylist internazionali ci propongono idee molto interessanti anche per il bob cut o caschetto 2020. Parliamo di look scalati che valorizzano la chioma con capelli folti indomabili.

Capelli | Tagli medi Primavera-Estate 2020

Un dettaglio su cui puntare con i capelli medi? Portare le punte lievemente più lunghe sul davanti per ingannare l’occhio che i capelli siano più lunghi del reale. Le ciocche anteriori devono cioè superare di pochissimo le clavicole. I tagli dei capelli medi sono realizzati per preservare il volume, anche quando questo manca per la struttura fina del capello stesso. Come fare? Usare la scalatura, must have della prossima stagione è proprio lei, la scalatura. Tagli sfilati con scalatura importante sopra e dietro, con ciuffi corti che aiutano a minimizzare la forma del viso tondo e rettangolare. I trend in fatto di tagli capelli estate 2020 prescrivono un aspetto messy e fresco, ma non mancano tagli con scalatura più discreta per chi ama uno stile più romantico.

I tagli capelli medi con ciuffo corto sono particolarmente indicati per dare volume ai capelli sottili e per aiutare i capelli crespi e quelli sfibrati ad apparire più ordinati e curati. Ma per i tagli capelli medi corti a farsi largo tra i più interessanti è il ritorno dei tagli alla pari, per capelli di media lunghezza o medio lunghi, haircut spesso abbinati a una riga centrale per un tocco retrò ricercato.

Potrebbe interessarti anche: Capelli: Taglio medio-scalato, gli errori da evitare – VIDEO

Capelli lunghi | Le tendenze Primavera-Estate 2020

La lunghezza giusta è quella che arriva all’altezza del seno, con punte possibilmente piene e sane. Per scoprire quale lunghezza è adatta al tuo viso, esiste una regola semplice e facile da adottare: la Regola del 2,25 per scoprire il taglio di capelli che fa per te. Scopri quindi, quale taglio è più adatto al tuo viso. I tagli capelli lunghi conservano un aspetto romantico e bon ton, soprattutto se presentati con riga centrale. Particolarmente adatti a chi ha un viso ovale, i tagli con ciuffo lungo focalizzano l’attenzione sugli occhi e sugli zigomi.

Il dettaglio da chiedere al tuo parrucchiere di fiducia? La scalatura leggera sulle punte per imitare lo stile Kate Middleton. Classico, ma sempre sulla cresta dell’onda.

(Fonte: alfemminile.it – donnamoderna.com – beautyidea.it)