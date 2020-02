Test | Vedi un gatto o un cane? Scopri cosa rivela sulla tua personalità

Osservando questa immagine cosa ti sembra di vedere? un gatto o un cane? La risposta ha un significato ben preciso e rivela informazioni dettagliate sulla tua personalità.

Chi sei veramente lo rivela il tuo inconscio che si manifesta attraverso le scelte che fai. Apparentemente insignificanti queste scelte sono sempre dettate dalla nostra innata personalità.

Esistono svariati test e questionari sviluppati per comprendere meglio le diverse sfaccettature della nostra personalità, molti come questo, si avvalgono di immagini e cercano di individuare tratti specifici attraverso il gioco dell’osservazione.

Scopri con questo test cosa rivela di te il primo animale che vedi tra il cane e il gatto.

Cosa vedi un gatto o un cane?

Determinare la tua vera personalità può aiutarti a prendere decisioni che più si adattano alla tua natura in tutte le aree della tua vita. Specifici studi condotti sull’argomento stabiliscono che la personalità è stata il fattore determinante di molteplici situazioni come la scelta della propria professione.

L’obiettivo di questo test della personalità è molto chiaro, conoscere meglio se stessi, quindi di trasformare i propri difetti in punti di forza e potenziare le proprie capacità.

Si tratta di un test con un alto indice di precisione ed affidabilità basato sui test di Rorschach.

Attraverso questi test il medico induceva il paziente ad osservare un’immagine ambigua realizzata mediante schizzi di colore. Il paziente osservandola forniva al suo medico una descrizione degli oggetti che vedeva su quel foglio. Quest’ultimo in base alla risposta giungeva ad una precisa diagnosi.

Prova anche tu a sperimentare questo test, osserva la foto e indica senza pensarci troppo, ciò che per primo attira la tua attenzione. Quindi leggi il profilo corrispondente per scoprire i tratti salienti della tua personalità.

La tua personalità, se vedi due gatti:

Proprio come un gatto, sei una persona molto indipendente. Ami la solitudine perchè ti piace stare del tempo da solo con te stesso e fare il punto della tua vita. Sei anche una persona molto selettiva, selezioni le persone davvero importanti per te con molta cura.

In ambito lavorativo hai meriti ben riconosciuti. Ti dai molto da fare, e ti poni obbiettivi che difficilmente eluderai. Secondo il tuo entourage, la tua determinazione sul lavoro così come in tutti gli altri campi, riflette il tuo essere ostinato, spesso scegli di agire senza considerare l’opinione degli altri.

Sei una persona molto passionale e curiosa, non manchi di affinare tue conoscenze ogni volta che se ne presenta l’occasione. Sei la classica persona che si informa, legge e analizza tutto ciò che attira la tua attenzione, inoltre hai un grande talento artistico e creativo.

A livello umano sei una persona molto dolce e amorevole, per molti amici sei anche un mentore spirituale poichè ti basi su principi molto forti, gli stessi che ti portano a selezionare le persone con le quali ti relazioni e le situazioni in cui ti ritrovi.

La tua personalità, se vedi un cane:

Se osservando questa immagine la prima cosa che noti è un cane, sei sicuramente una persona con una personalità aperta, socievole ed estroversa che ama essere circondato dai propri cari e divertirsi con le persone che ama!

Sei una persona gioiosa e anche un pò egocentrica, essere al centro dell’attenzione non ti dispiace affatto, nonostante ti sia una persona fondamentalmente molto umile quando ti relazioni con gli altri. Il tuo entourage ti sente vicino, sa che può fidarsi di te e soprattutto che sei una persona molto leale ed onesta.

Latua spiccata ironia ti rende una persona a cui piace intrattenere. È probabile che tu sia una gemma rara nella tua cerchia di amici, grazie al tuo senso di amicizia e alla tua infinita disponibilità per gli altri.

