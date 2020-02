che tempo farà domani

Le previsioni meteo di domani ci illustrano che tempo farà durante la giornata di lunedì 24 febbraio lungo le tre principali aree della Penisola.

Il weekend volge a conclusione e con un occhio siamo già protese verso la nuova settimana lavorativa che si avvarrà tra qualche ora. Come inizierà questa nuova maratona di impegni e via vai a non finire?

Per scoprirlo, almeno dal punto di vista meteorologico, giungono in nostro soccorso le previsioni del tempo di lunedì 24 febbraio, un vero e proprio specchietto completo che illustra nel dettaglio temperature e condizioni del cielo per l’intera Penisola, zona per zona.

Vediamo allora insieme che cosa ci attende domani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Trucchetti anti-freddo | Piedi sempre al caldo con le 3 mosse vincenti

Previsioni meteo domani, lunedì 24 febbraio

Le previsioni meteo di domani ci presentano un lunedì all’insegna del sole.

Il bel tempo sotto cui si è conclusa la scorsa settimana e che ha caratterizzato il weekend proseguirà dunque nelle prossime ore, offrendoci un incoraggiante inizio settimana.

Ci saranno però eccezioni? Scopriamolo insieme consultando le previsioni meteo per la giornata di domani, lunedì 24 febbraio, un dettagliato prospetto che, zona per zona, ci illustra se la settimana partirà veramente con il piede giusto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Trucchetti anti-freddo | Piedi sempre al caldo con le 3 mosse vincenti

Nord

Sembra per lo più mantenersi stabile la condizione meteorologica delle regioni settentrionali con un tempo soleggiato eccetto per banchi di nebbia che, nottetempo, interesseranno la Pianura Padana assieme ad alcune nubi basse che veleranno i cieli della Liguria. Le temperature si registrano comunque in generale aumento, con massime comprese tra i 15 e i 20 gradi.

Centro

Per le regioni centrali anche in questo nuovo inizio settimana resta protagonista l’alta pressione, con sole prevalente, eccetto per addensamenti sulle coste tirreniche e in Toscana. Le temperature si registrano in ulteriore aumento, con massime che si stabiliranno tra i 16 e i 21 gradi.

Sud

Tempo perlpoiù stabile e soleggiato anche nel meridione italiano, eccetto per alcuni addensamenti che si presenteranno sui versanti tirrenici. Le temperature anche qui si registrano in lieve aumento, con massime che ondeggeranno tra i 15 e i 20 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com