Pizza che passione! La pizza unisce davvero i palati di tutti, la preparazione si sa, è sacra ma noi conduciamo anche una vita frenetica che spesso non ci permette di dedicarci molto alla cucina. Per tale motivo oggi vi proponiamo una ricetta veloce e semplice per gustare una pizza sicuramente diversa ma dal sapore ottimo. Stiamo parlando di una pizza brioche in tazza al microonde. Seguite a leggere per scoprire questa preparazione originale e gustosa.

Sì sì è tutto vero, si può fare una pizza squisita anche nel microonde ed in soli 15 minuti! Quella che state per andare a leggere è la ricetta di una versione della pizza originale e decisamente inconsueta. Si tratta di una pizza che somiglia molto ad una brioche grazie alla sua morbidezza, gli ingredienti vengono adagiati in una bella tazza capiente e poi infilata nel forno a microonde.

Quando la storia della pizza finisce in un film d’animazione

La storia è ovviamente ambientata a Napoli e si tratta del cartone animato Totò Sapore. Le strade della città sono popolate dai venditori che compongono un grande mercato di prodotti locali, frutta e verdura. Totò è il menestrello più famoso di Napoli grazie alle sue esibizioni in piazza. All’interno del Vesuvio vive invece una strega stra invidiosa della spensieratezza e contentezza del povero Totò.

La strega decide allora di consegnarli delle pentole mettendo a dura prova la felicità del giovane, tutto il resto è consigliato. Dell’animazione fa parte la pizza in quanto, Pulcinella, amico di Totò, dopo una serie di peripezie vissute insieme al compagno di avventure ricomincia a fare l’attore narrando ai più piccini della città la vera storia della pizza e così la pizza entra a far parte della storia di Napoli e dell’Italia.

La pizza in tazza e non solo! Anche cotta al microonde e pronta in 15 minuti

Per tutte le chef in cucina potrà sembrare il suicidio della vera pizza tonda e fragrante, uno schiaffo alla tradizione, ma oggi vogliamo pensare anche un po’ a tutte quelle donne che in cucina non eccellono affatto e che si trovano sempre a correre da una parte all’altra tra lavoro, bimbi e faccende domestiche.

È arrivato il momento di dedicare a voi tutte un gusto pratico e veloce che vi stupirà, una pizza composta in una tazza da latte, messa nel forno al microonde e pronta in soli 15 minuti.

Insomma, il sapore non si fa di certo desiderare perché dopo averla assaggiata vi accorgerete della bontà della variante e poi quando la fame è tanta e a chiamarci sono i carboidrati quale rimedio più rapido e prelibato di questo?

La ricetta che andrete a sperimentare è quella della classica margherita ma solo perché presente nell’articolo! In realtà potete cimentarvi in molteplici varianti purché vi atteniate alla basa e siate sicure poi della cottura delle aggiunte scelte da voi.

La chiamiamo pizza brioche perché, contenuta in una tazza, avrà una forma più simile ad una brioche tondeggiante e soffice. Proponiamo inoltre una ricetta integrale dell’impasto.

Ingredienti

150 g di farina 100% integrale

3 g di lievito istantaneo per pizza e pane

1 filo di olio extra vergine di oliva

50 g di acqua tiepida

40 g di pomodori a pezzettoni

50 g di mozzarella

sale a piacimento

due/tre foglioline di basilico

Procedimento

Versate la metà della farina in una ciotola facendo il buco a fontana, aggiungete il lievito, metà di acqua tiepida, impastate bene fino ad ottenere un composto semi liquido, lasciate riposare per 10 minuti, aggiungete l’altra metà di farina e di acqua ed il sale, continuate ad impastare, versate il composto ottenuto un bella tazza ampia e capiente, guarnite con pomodoro a pezzettini salto precedentemente, un filo d’olio, mozzarella. Cuocete nel forno a microonde per 15 minuti ed il gioco è fatto. Disponete sopra le foglioline di basilico fresco e mangiate!

Bene, ora sedetevi, stappatevi una bella birra ghiacciata, prendete una forchetta e immergetevi in questa chicca culinaria rapidissima e ricca di bontà. Buon appetito!