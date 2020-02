Coronavirus | E’ avvenuto un terzo decesso in Italia, precisamente in Lombardia. Una donna ricoverata al reparto di oncologia

Il portale web dell’Ansa ha appena ufficializzato il terzo decesso in Italia per il Coronavirus. Anche questa vittima, come le precedenti, proviene dalla Lombardia, precisamente dalla città di Cremona.

Bisogna però precisare che la donna aveva una situazione abbastanza complessa alle spalle, in quanto era già operata nel reparto di oncologa.

E’ importante, in questa situazione, non creare falsi allarmismi in quanto come con le precedenti vittime di coronavirus, c’erano anche altre patologia che hanno complicato la situazione clinica dei pazienti.

Molti eventi, nel corso di queste ore, sono stati annullati. Dei programmi televisivi, come Live Non è la d’Urso e le Iene, ad esempio, andranno in onda senza il pubblico in studio.