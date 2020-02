Scopri qual è l’errore più grande che fai all’interno di una relazione sentimentale.

Le storie d’amore, si sa, sono spesso difficili da gestire. Dopotutto si tratta di mettere insieme due personalità spesso diverse, con vissuti importanti e con caratteri che non sempre sono compatibili. A tutto ciò vanno unite paure e reticenze. Il tutto per un mix esplosivo che necessita di tutto l’equilibrio possibile per poter diventare una risorsa piuttosto che un punto debole.

Così, anche se spesso non ci si rende conto della cosa, si finisce con il commettere piccole azioni che all’interno di un rapporto d’amore possono fare la differenza e che tante volte portano addirittura alla fine.

Un problema che si potrebbe risolvere mettendosi di impegno per non cadere nelle solite abitudini ed instaurando un rapporto di condivisione che sia utile per comprendersi meglio e venirsi incontro nei momenti di maggior fragilità.

Per ottenere tutto ciò, però, prima di tutto è indispensabile imparare a conoscersi e capire dove si sbaglia di solito. Solo così si potrà infatti porsi un freno e monitorizzarsi al fine di evitare di ripetere più e più volte lo stesso errore. Visto che alcuni degli errori che si fanno in amore possono essere intuibili in base all’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi, dopo aver visto cosa ci rende troppo emotivi in base al nostro segno zodiacale e com’è uscire con gli uomini dello zodiaco, oggi scopriremo qual è l’errore più comune che ognuno di noi fa quando si trova in una relazione d’amore.

Trattandosi di sentimenti, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente, in modo di avere un quadro più completo della situazione e di come affrontarla al meglio.

Ecco l’errore più grande che fai in una relazione sentimentale

Ariete – Scappi quando hai paura

L’errore più grande che fai quando vivi una relazione amorosa è quello di darti alla fuga quando le cose non vanno come vorresti. Un meccanismo di difesa che metti in atto anche quando ti rendi conto di essere troppo presa ed inizi ad aver paura. La verità è che scappando rischi semplicemente di star peggio, andando a compromettere una relazione che invece avrebbe potuto darti tanto. E, attenzione, perché con scappare non si intende solo far perdere le proprie tracce ma anche tradire per avere una scusa per essere lasciata, comportarti male di proposito al fine di litigare e mettere in scena qualsiasi azione la cui risposta non può che essere negativa. Cosa fare, quindi? Cerca di essere più sincera con te stessa, apriti di più con la tua dolce metà e ricordarti che al di là della paura del momento, scappare non farà che peggiorare le cose e procurarti solo maggior dolore.

Toro – Sei lenta al perdono

Quando condividi la tua vita con qualcuno, tendi a lasciarti andare a delle libertà che normalmente non ti prenderesti ma che non sempre giocano a tuo favore. Una di queste riguarda il tuo essere suscettibile. Sebbene tu sia una persona a suo modo permalosa, negli anni hai imparato a gestire questa tua caratteristica trovando il giusto equilibrio. Purtroppo, la sensazione di libertà che ti da il poter vivere una storia d’amore, ti porta a perdere quell’insieme di aggiustamenti imparati con il tempo. Ciò si traduce in modi di fare a volte aggressivi, musi lunghi e incapacità di perdonare anche le più piccole mancanze. La verità è che anche se tra voi c’è un rapporto unico, ciò non ti consente di lasciarti andare al punto da scaricare lo stress sul partner. Così facendo, infatti, il rischio è quello di provocare fratture che presto o tardi potrebbero tradursi in una rottura. Molto meglio trovare anche qui una sorta di mediazione che ti consenta di essere te stessa senza approfittarti troppo della pazienza del partner.

Gemelli – Manchi della giusta spontaneità

Se c’è una cosa incredibilmente bella di te è la tua spontaneità e la capacità di mostrarti sempre per quella che sei, anche quando ciò vuol dire andare incontro a delle critiche. Purtroppo quando ti innamori di qualcuno, tendi a dare così spazio alle insicurezze da perdere questo tuo modo di essere, iniziando a controllarti su tutto. Se da un lato ciò ti consente di apparire meno imperfetta, dall’altro va a togliere tutta quella parte ironica, allegra e sorprendente che spesso e volentieri corrisponde anche a ciò che spinge gli altri ad amarti. Facendo così, quindi, finisci con il diventare qualcuno che non sei, mostrandoti piatta e diversa da come ci si aspettava. Inutile dire che le conseguenze possono essere anche estreme, tanto da farti arrivare persino ad una rottura. La soluzione? Sforzati di non dar retta alle tue paure e sii sempre te stessa, nel bene o nel male. Chi ti ama preferisce sopportare i tuoi difetti apprezzando tutto il resto che dover rinunciare a quello che sei per una versione stereotipata e poco spontanea di te.

Cancro – Hai troppi segreti

Sebbene tu sia una persona profondamente dolce e in grado di trasmettere la giusta dose di amore alla persona che sta al tuo fianco, tendi a ricorrere troppo spesso a quelle che si chiamano “mezze verità”. Ciò fa si che nel corso del tempo le tue micro bugie e le piccole omissioni si sommino al punto da portarti ad avere più segreti di quanto tu stessa non sia consapevole. E, tutto questo, si traduce il più delle volte in una sensazione di distanza che il partner avverte come mancanza di amore. Ovviamente, un simile pensiero non può portare che ad una richiesta di chiarimenti. Ed è qui che spesso commetti il più grande errore preferendo altre bugie alla più semplice verità. Una soluzione? Se la storia è ancora all’inizio metti da parte ogni più piccolo tentativo di infiocchettare quella che sei e mostrati nel modo più sincero possibile. Se invece state insieme già da tempo, sforzati di essere sempre più sincera, tornando anche su argomenti passati e rinarrandoli in modo più vero. A volte il partner preferisce sapere tutto piuttosto che sentire di vivere con qualcuno che non è sincero fino in fondo.

Leone – Pretendi troppo

L’errore più comune che fai in amore, a dirla tutta, è più o meno lo stesso che tendi a ripetere anche nella vita di tutti i giorni. Abituata a dare sempre il meglio di te, pretendi infatti che anche gli altri facciano lo stesso e quando ciò non avviene tendi a prenderla sul personale. Ovviamente se con estranei o amici hai dei limiti da porti, ciò (almeno a tuo avviso) non vale per il partner. E questo significa che tante volte tendi ad essere troppo dura e a far sentire chi ti sta accanto costantemente sotto pressione. Per risolvere la cosa è importante che tu riesca prima di tutto a far pace con te stessa e con il bisogno di avere sempre il meglio. Perché a volte anche nelle cose imperfette c’è qualcosa di speciale e ciò è più che mai valido in amore. Fatto ciò, potrai iniziare ad allentare la presa, lasciando maggior spazio a chi ti sta intorno. Oltre ad evitare che il partner si volatilizzi, scoprirai che lasciandogli carta bianca sarà in grado di stupirti a suo modo, mostrandoti lati di se che forse avevi dimenticato ma che sono gli stessi che ti hanno portata a sceglierlo tra tanti.

Vergine – Te la prendi per tutto

Il tuo carattere ti porta spesso e volentieri ad avere problemi in ambito di relazioni. E, come è facile immaginare, ciò avviene anche per i rapporti di tipo sentimentali. Purtroppo tendi ad essere troppo permalosa e a prendertela per tutto. Un aspetto che ti porta a mettere spesso il broncio, a fare sfuriate inutili e a chiuderti a riccio quando le cose non vanno come ti aspetti. Se parenti ed amici riescono a sopportare questi tue estri, la cosa potrebbe risultare ben più difficile per chi ti sta accanto per molte più ore al giorno. Un partner, dopotutto, ha bisogno anche di amore e di attenzioni e senza questi finisce pian piano con il sentirsi quasi di troppo. Nonostante la cosa ti risulti obiettivamente difficile, quindi, prima di tutto prova a cambiare atteggiamento, sii più comprensiva verso gli altri e meno severa verso le loro parole o azioni. In questo modo risulterai più alla mano e chi ti ama saprà sentirsi davvero coinvolto in una storia d’amore. Questa è l’unica soluzione possibile se non vuoi correre sempre il rischio di vedere andare in frantumi ogni storia d’amore.

