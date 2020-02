che tempo farà domani

Previsioni meteo domani. Scopri che tempo farà domenica 23 febbraio nelle tre principali aree della Penisola, incluse temperature ed eventuali piogge.

Un sabato all’insegna del sole e del clima mite ci era stato promesso dalle previsioni meteo per la giornata di oggi.

Non possiamo certo dire che le aspettative siano state disattese: la giornata è senza dubbio di quelle che fanno spuntare il sorriso sul volto di ciascuna di noi, da vivere completamente all’aria aperta magari con qualche bel giro di shopping.

Ma la domenica che verrà saprà essere all’altezza? Scopriamolo insieme grazie alle previsioni del tempo per la giornata di domani.

Previsioni meteo domani, domenica 23 febbraio

Le previsioni meteo per questa domenica si mantengono essenzialmente in linea con quanto già previsto per la giornata di oggi, sabato 22 febbraio.

I cieli restano infatti per lo più sgombri da nuvole e anche le temperature si mantengono essenzialmente costanti.

Che il weekend all’insegna del bel tempo prosegua dunque. Vediamo come sarà il clima nel dettaglio per le tre principali aree della Penisola.

Nord

Prosegue il bel tempo sulle regioni del settentrione italiano con sole prevalente un po’ ovunque salvo alcune nebbie che si addenseranno durante le ore più fredde in Pianura Padana e alcune nubi basse che copriranno il cielo della Liguria. Le temperature saranno pressoché stazionarie, con massime comprese tra i 12 e i 17 gradi.

Centro

Aumentano ancora una volta le nubi sulla Toscana mentre altrove si diradano lasciando cieli quasi ovunque sereni. Le temperature si registrano in aumento con clima mite quasi ovunque. Le massime si assesteranno tra i 16 e i 20 gradi.

Sud

Per quel che riguarda il meridione italiano i cieli si presenteranno generalmente sereni con qualche nube in più tra pomeriggio e sera soprattutto sulle regioni tirreniche, in particolare sulla Calabria. Anche qui le temperature si registrano senza variazioni imprtanti, con massime comprese tra i 13 e i 18 gradi.

