Scopri la mossa giusta da compiere per farti perdonare dai segni dello zodiaco.

Quando ci si trova a far arrabbiare qualcuno, spesso la cosa più difficile è trovare un modo per risolvere la cosa. Se a volte basta spiegarsi o far passare del tempo prima di porgere le proprie scuse, altre volte la mossa giusta da compiere non è poi così scontata ed il rischio è quello di complicare le cose invece che migliorarle. Ciò dipende in parte dal fatto che le persone sono tutte diverse tra loro e che quel che funziona per una non può andar bene per un’altra.

Allo stesso tempo si innescano meccanismi più complessi come la sintonia esistente, la compatibilità di carattere ed il temperamento della persona con cui si ha a che fare. Per fortuna, le stelle possono esserci d’aiuto per capire quale mossa compiere al fine di migliorare la situazione. Oggi, quindi, dopo aver visto cosa ci rende troppo emotivi in base al segno zodiacale e qual è la parte di noi che dovremmo preservare sempre, scopriremo come farsi perdonare dai vari segni dello zodiaco.

Trattandosi di una situazione nella quale entra parecchio in gioco anche la parte emotiva, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente della persona dalla quale ci si vuole far perdonare.

La mossa da compiere per farti perdonare da ogni segno zodiacale

Ariete – Far passare del tempo

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che tendono a fare scintille con poco. Basterà quindi una parola di troppo o un gesto sbagliato per vederli andare su tutte le furie. Purtroppo quando accadde una cosa del genere, cercare di intervenire sul momento può essere controproducente perché ogni parola servirà solo a farli arrabbiare di più. Molto meglio restare in silenzio ed aspettare che la rabbia si esaurisca. In genere non ci vuole molto e quando appariranno più calmi, basterà chiedere scusa per ottenere il perdono immediato.

Toro – Dargli ragione

I nativi del Toro non amano essere contraddetti e quando si arrabbiano per qualcosa devono potersi sfogare ed esternare tutto ciò che non è di loro gradimento. Ciò significa che quando li si fa arrabbiare è sempre bene tener conto della loro reazione, del fatto che non sarà leggera e che probabilmente si dovranno sopportare parole anche dure. Se si è consapevoli di aver torto, però, sopportare è l’unica cosa da fare. In questo modo, con il passare dei giorni, li si vedrà sempre più tranquilli fin quando ogni cosa non sarà dimenticata. Attenzione, però. Meglio non tornare mai sull’argomento perché farlo potrebbe farli arrabbiare ancor più della prima volta.

Gemelli – Fare qualcosa di carino

I nati sotto il segno dei Gemelli non si arrabbiano facilmente e quando lo fanno vuol dire che si sono sentiti feriti nel profondo. Quando ciò avviene, la loro rabbia è fulminea e tende a crescere nel tempo. Per questo motivo è meglio porvi fine al più presto scusandosi più e più volte. A ciò si potrà aggiungere qualche gesto carino nei loro confronti. Sentirsi al centro delle attenzioni, infatti, gli farà dimenticare almeno in parte la rabbia provata, rendendoli un po’ più propensi a trovare un punto d’incontro, durante il quale sarà sempre bene rinnovare le proprie scuse, in modo da far capire di essere sinceramente pentiti.

Cancro – Essere gentile

I nativi del Cancro non amano sentirsi arrabbiati eppure è una cosa che gli capita spesso perché di base sono persone estremamente permalose. Quando li si fa arrabbiare è quindi opportuno cercare di superare insieme il momento, scusandosi e circondandoli di attenzioni e gesti gentili. In questo modo, facendo leva su qualcosa a cui tengono nel profondo, si arriverà ad ottenere sempre più consensi fin quando il motivo della rabbia non si sarà esauriti. Attenzione, però, perché anche se può sembrare che si siano lasciati tutto alle spalle, i nativi del segno tendono a tenere bene a mente tutto ciò che li fa star male e alla prima occasione non esiteranno a rinfacciare ogni cosa. Meglio evitare che ciò avvenga.

Leone – Farli sfogare

I nati sotto il segno del Leone cercano sempre di mantenere toni leggeri con chi gli sta intorno. Quando si arrabbiano al punto da darlo a vedere, quindi, è chiaro che ciò che provano è particolarmente spiacevole. Se si è consapevoli di essere nel torto, la cosa migliore da fare è quella di lasciargli sfogare, chiedendo scusa ed ammettendo anche più volte di aver sbagliato. Fatto ciò, basterà stargli accanto ed aspettare che sbolliscano per tornare ai rapporti di sempre. Di sicuro sarà d’aiuto trattarli bene e farli sentire importanti, cosa per loro estremamente speciale e in grado di mettere tutto il resto in secondo piano.

Vergine – Fare delle scuse sincere

I nativi della Vergine non amano provare rabbia, eppure per carattere tendono a vivere quest’emozione un po’ troppo spesso. Se arrabbiarsi per una situazione è per loro qualcosa di quasi giornaliero, farlo con le persone a cui tengono è una situazione dolorosa e dalla quale vorrebbero uscire al più presto. Fare delle scuse sincere è certamente un buon modo per aiutarli in tal senso, dandogli modo di sentirsi in qualche modo rinfrancati e aggiustando la situazione prima che la rabbia sedimenti diventando qualcosa di difficile da cancellare. Dopotutto anche loro non vedono l’ora di farsi scivolare addosso quanto provano. Venirsi incontro sarà quindi più semplice del previsto, ammesso di usare le parole giuste e addossarsi le proprie colpe, ovvio.

