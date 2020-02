Barbara d’Urso “approda” a La Corrida: la reazione di Carlo Conti

Barbara d’Urso è “approdata” alla Corrida su Rai 1. La reazione di Carlo Conti ha divertito il suo fedele pubblico

Le vie di Barbara d’Urso sono infinite!

La bella conduttrice partenopea, durante la diretta di ieri sera, è “approdata” su Rai 1. No, Barbara non è stata ospite da Carlo Conti a La Corrida, ma è stata nominata da uno dei dilettanti allo sbaraglio. Che cosa è successo?

Matteo, questo è il nome del concorrente, si è presentato al conduttore confidando che nonostante il suo lavoro in laboratorio è un vero appassionato di tv trash.

“Amo tutti i programmi trash. Guardo Pechino Express, ma anche quelli della concorrenza. Non so se posso nominarli” ha chiesto il concorrente a Carlo. “Certo che puoi, fai pure se ti va” ha replicato Conti. “Live Non è la d’Urso! Lo amo. E’ il mio appuntamento immancabile della domenica!” ha rivelato il concorrente. “Levami una curiosità” ha chiesto il conduttore. “Anche i tuoi colleghi seguono questo tipo di programmi?”. “No, loro no. Però aspettano con ansia il lunedì mattina così posso raccontare loro ogni cosa!”

Come anticipato, le vie di Barbarella sono infinite. La conduttrice è amata da ogni genere di pubblico. Per questo motivo ieri Barbara d’Urso “era” alla Corrida con Carlo Conti.

Dopo che Barbara d’Urso è stata nominata a La Corrida, ieri è stata anche oggetto di una frecciatina al Grande Fratello Vip, non poteva di certo mancare un riferimento al caso mediatico delle ultime settimane: Bugo e Morgan.

Un concorrente di Carlo Conti, precisamente un vignettista, ha precisato che dopo la sua performance farà come Bugo a Sanremo, che recentemente ha rivelato di voler fare pace con Morgan, e se andrà.

“Basta che non lasci fare a me Morgan, va bene” ha replicato ironico Carlo Conti.

Decisamente un debutto con il botto quello de La Corrida, che in una sola puntata “ha avuto” Barbara d’Urso e il caso di Bugo e Morgan.