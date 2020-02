Live non è la D’Urso, super ospite Can Yaman

Tra gli ospiti di Live Non è la D’urso il 23 febbraio anche l’attore turco Can Yaman che ha conquistato il cuore di tutte le fans de nostro Paese.

Grande felicità per tutti i fans di Can Yaman, l’attore turco amatissimo dal pubblico italiano. Il protagonista di ‘Bitter Sweet’ è stato annunciato tra gli ospiti di Live non è la D’urso in programma domenica 23 febbraio.

Non è la prima volta che l’attore viene nel nostro Paese. Già la passata estate Can è venuto in vacanza a Napoli bloccando le strade della città nei pressi dell’hotel dove alloggiava. Inoltre è stato anche protagonista di una storia di C’è posta per te, il people show di Maria De Filippi.

L’attore che nelle sue apparizione in Italia ha dimostrato di amare moltissimo e di conoscere il nostro Paese (e di conoscere abbastanza bene l’italiano), si siederà sulla poltrona dello studio di Live per una D’Urso intervista.

La notizia è stata confermata dalla stessa conduttrice, che ha invitato le fans dell’attore a contattare la redazione in quanto ben 100 ragazze avranno la possibilità di vedere il loro beniamino e assistere all’intervista.

Ma com’è nata la grande passione per Yaman Can?



L’attore si è fatto conoscere al grande pubblico in quest’estate grazie alla serie ‘Bitter Sweet – ingredienti d’amore’. L’attore interpretava Ferit, un personaggio burbero e affascinante che si innamora della giovane e affascinante Nazli.

Lei era una cuoca ambiziosa che frequenta l’università e ha come sogno quello di aprire un suo ristorante. Lui un giovane manager che lotta per avere l’affido del nipote ma che dovrà anche convivere con la passione per Nazli.

Un amore che dovrà superare diversi ostacoli ma che riuscirà a vincere su tutto. E proprio per questo al pubblico di Canale 5 è piaciuto molto.