Jeremias Rodriguez | Perché è sparito dalla tv – VIDEO

Jeremias Rodriguez, in un’intervista per Novella 2000 ha svelato i motivi per cui è sparito dalla tv.

Sono in molti ad essersi accorti di come Jeremias Rodriguez sia improvvisamente sparito dalla tv.

A svelare i motivi ci ha pensato il diretto interessato che in un’intervista per Novella 2000 ha dichiarato di non aver mai avuto velleità di questo tipo e di essere capitato in tv praticamente per caso. Pur non rimpiangendo i suoi trascorsi, quindi, il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez ha ammesso di essersi preso del tempo per concentrarsi su altro.

