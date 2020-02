Elisa Isoardi pronta alle nozze? Prima le prove di famiglia

Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo sembrerebbero fare coppia fissa, anche se sulla loro relazione, preferiscono mantenere il totale riserbo

La conduttrice Elisa Isoardi ha ritrovato la felicità accanto ad Alessandro Di Paolo e anche se la coppia ha deciso di vivere questa storia lontano dal clamore mediatico, i due, come riporta il sito “TGCOM24”, sono stati pizzicati mentre passeggiano in piena sintonia per le vie della capitale. Sebbene in molti vorrebbero l’ex fidanzata di Matteo Salvini, prossima alle nozze, non sembrano esserci conferme da parte dei diretti interessati.



È più probabile che Elisa Isoardi e il suo compagno, si stiano dedicando alle prove di vita quotidiana insieme, durante le quali i due sembrerebbero già aver fatto le rispettive presentazioni in famiglia, prima di avventurarsi verso il grande passo.

Nulla di certo anche sulla presunta gravidanza della conduttrice, la quale non ha assolutamente accennato a confermare o a smentire tale chiacchiericcio.

Gina D’Antonio