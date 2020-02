Coronavirus | Spallanzani: guarito il ricercatore italiano, video

Il ricercatore italiano contagiato dal Coronavirus è risultato negativo al virus dopo essere stato sottoposto nuovamente al test, video.

Come fa sapere l’Ansa, il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia ha parlato delle condizioni del ricercatore italiano contagiato dal Coronavirus da cui sei stata contagiate sei persone in Lombardia.

“In questi giorni decideremo se dobbiamo, come probabile, metterlo in osservazione in un’altra stanza. Di fatto, è persistentemente negativo al test”, ha spiegato.

Il bollettino medico, inoltre, recita: “Il giovane ricercatore italiano, caso confermato di covid-19, è ormai risultato persistentemente negativo ai test per la ricerca del nuovo coronavirus”.

