Tre casi di Coronavirus nel Lodigiano.

Il primo, riguarda un uomo di 38 anni che si è presentato in pronto soccorso e che è risultato positivo al test.

Ricoverato in terapia intensiva è stato isolato, così come tutto il reparto.

A lui, nelle scorse ore si sono aggiunti altri due casi, il primo riguarda la moglie, che è al settimo mese di gravidanza. Il secondo, invece, è scollegato dai primi due e riguarda una persona che si è presentata in ospedale con la febbre alta e con difficoltà a respirare.

