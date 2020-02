Astrologia | Ecco perché è bello avere un pesci nella propria vita

Scopriamo insieme quali sono le caratteristiche che rendono speciali le persone nate sotto il segno dei Pesci e perché è bello averne almeno una nella propria vita.

Rapportarsi con gli altri è sempre un terno al lotto e non esiste una regola univoca per tutti. Per via di caratteri, temperamenti ed esperienze di vita diverse, infatti, le persone tendono ad avere reazioni diverse ad uno stesso stimolo. Per questo motivo, per far si che tra due individui si crei un rapporto piacevole e di condivisione è necessario che entrino in gioco svariati fattori, alcuni dei quali spesso legati alla semplice casualità. Eppure, ognuno di noi ha qualcosa di speciale, tale da renderci importanti agli occhi degli altri. Ciò che conta è rapportarsi con le persone giuste, ovvero quelle in grado di comprenderci e di apprezzarsi. E, cosa non meno importante, caratterialmente compatibili con il nostro modo di essere.

Vista così, e per via delle tante possibilità che ci sono al mondo, pensare all’incontro tra due anime diverse ha un che di speciale. Qualcosa che mette in risalto quanto sia prezioso poter andare d’accordo con qualcuno al punto da considerarlo indispensabile nella propria vita. Una sensazione che si ha per tutta una serie di caratteristiche e di qualità percepite dagli altri e che, in alcuni casi, è possibile prevedere prendendo in considerazione il segno zodiacale d’appartenenza. Basandoci su questo, quindi, dopo aver visto quali sono le caratteristiche dei nativi dei Pesci, e cosa hanno di speciale i nativi dell’Acquario, oggi scopriremo perché è bello avere un Pesci nella nostra vita.

Ecco perché è importante avere almeno un Pesci nella propria vita

I nati sotto il segno dei Pesci sono persone così particolari da essere considerate a loro modo speciali. Empatici come pochi e con un’anima più sensibile rispetto agli altri, sembrano avere sempre lo sguardo puntato verso un mondo che solo loro riescono a vedere e che una volta condiviso può diventare accessibile anche agli altri.

Di animo gentile, a volte possono apparire riservati o timidi. Ciò avviene perché prima di esporsi cercano sempre di studiare la situazione, cercando di coglierne ogni più piccolo aspetto. Quando decidono di aprirsi, però, il loro cuore è la prima cosa ad essere percepita, insieme alla capacità di amare e di darsi agli altri in modo così intenso da lasciare spiazzati.

Sebbene siano per natura così sensibili da star male per cose che lasciano il resto del mondo indifferente, hanno anche una capacità di resilienza fuori dal comune.

Davanti alle avversità scelgono sempre di rimboccarsi le maniche. E soprattutto, sono soliti agire in prima persona per cambiare le cose, anche a costo di dover faticare a lungo. Per questo motivo, quando si pongono un obiettivo riescono sempre ad esaudirlo e ad arrivare a tutto ciò che sognano.

Certo, a volte può volerci del tempo ma quando aspirano a qualcosa è certo che presto o tardi riusciranno a raggiungerla. Perché davanti ad un sogno, i nativi del segno, non hanno mai paura di osare e lo fanno con tutta l’energia della quale dispongono.

Sinceri come pochi, cercano sempre di dire quanto pensano senza però urtare la sensibilità altrui. Per questo motivo sanno essere anche diplomatici e dimostrare un rispetto per tutto ciò che li circonda, dalle persone alle cose.

Sul lavoro sono leader naturali e in grado di impegnarsi giorno e notte pur di raggiungere l’obiettivo. Gentili e precisi con colleghi e subordinati, sono sempre pronti a collaborare e se possono cercano sempre di aiutare e di far emergere chi sta loro accanto. Allo stesso tempo, si impegnano a mantenere l’atmosfera pacifica e costruttiva, consapevoli che in questo modo anche il lavoro ne trarrà benefici. Amichevoli quanto basta per portare avanti relazioni armoniose, tendono a non mescolare quasi mai il lavoro con la vita privata. Hanno inoltre un’etica spiccata che difficilmente è rintracciabile in altri segni dello zodiaco. Per loro, il lavoro è prima di tutto una responsabilità che cercano di portare avanti con rispetto e serietà, provando al contempo a mettere del proprio al fine di personalizzare al massimo l’esperienza.

Nei rapporti interpersonali sanno dare il meglio di se, non ponendosi limiti ed offrendo fiducia a chiunque incontrano. Allo stesso tempo sanno sempre ascoltare e dare consigli e se qualcuno si trova in una situazione di bisogno, non si tirano mai indietro, offrendo tutta la loro disponibilità.

Con gli amici questo aspetto viene ancora più enfatizzato, specie quando alle spalle ci sono rapporti duraturi e che loro reputano importanti. Per la loro “famiglia”, infatti, sarebbero disposti a fare qualsiasi cosa. Ciò può portare gli altri a cercare di approfittarsene. Ma, attenzione. I nativi del segno sono buoni all’ennesima potenza ma non stupidi. Se colgono delle cattive intenzioni possono decidere di chiudere un rapporto senza perdere tempo e una volta intrapresa questa via è davvero difficile che cambino idea.

In amore, possono sembrare guardinghi ma il romanticismo che li contraddistingue è ciò che caratterizza ogni loro possibile relazione. Se durante la conoscenza cercano di andarci con i piedi di piombo e di non farsi illusioni, con il passare del tempo si lasciando andare sempre più, svelando nuovi aspetti di se, tali da restare impressi a chiunque li conosca. Quando amano lo fanno al 1000% e con tutte le variabili del caso. Cercano di fare felice il partner, lo ascolano, lo consigliano e fanno quanto possono per accontentarlo in ogni possibile desiderio. Temono le liti e quando qualcosa va storta tendono ad una drammaticità che non si direbbe e che al contempo dona in qualche modo colore alla relazione. Sinceri e fedeli come pochi si aspettano lo stesso dalla persona che amano e se ciò non avviene la prendono sul personale. Sopratutto perché ci sono aspetti di se che condividono solo con il partner che, a quel punto, è per loro come una sorta di alleato.

Avere un Pesci nella propria vita è quindi un’esperienza speciale perché al di là del rapporto che si ha con loro è sicuro che ci si sentirà sempre un po’ speciali. Cosa ancor più evidente se gli si da modo di sentirsi amati e apprezzati. Che si tratti di amicizia o di amore si avrà sempre una persona di fiducia sulla quale contare. Una persona importante alla quale confidare i propri problemi, certi che mai e poi mai tradirebbero qualcuno che ha scelto di fidarsi di loro.

Al contempo, si avrà modo di sperimentare il loro magico mondo. Un mondo fatto di sogni, romanticismo e poesia. Mondo dal quale può essere dura separarsi ma che, come ovvio che sia, tende a svanire senza la loro presenza. Perché la magia di un Pesci è qualcosa di unica e rara e pertanto infinitamente preziosa.