Astrologia: 3 uomini dello zodiaco che rendono le loro donne infelici

Gli astri rivelano quali sono gli uomini dello zodiaco che rendono la vita di coppia più difficile e rischiano di far soffrire la partner.

Amarsi e condurre una vita insieme non è un percorso privo di difficoltà. La felicità si deve guadagnare e conquistare. In qualsiasi momento una relazione tranquilla può diventare burrascosa, tutto dipende dalle circostanze. Quello che rende un’amore invincibile e duraturo è la volontà dei partner di affrontare tutto insieme. Questo fenomeno è molto più complicato quando uno dei partner risulta ingannevole, malizioso e manipolatore.

Scopri chi sono gli uomini dello zodiaco peggiori in coppia.

I segni dello zodiaco che rendono la partner triste e infelice

Gli albori di una relazione o di un matrimonio sono gli anni più felici della vita di una coppia. I partner si comportano meglio, hanno più pazienza, più voglia e determinazione nell’ affrontare tutto insieme. Come nelle favole migliori può capitare che le cose si complicano nel rapporto, i conflitti potrebbero sostituire la comprensione e la calma potrebbe lasciare il posto alla tensione. Situazioni non facili da sopportare, soprattutto quando il partner è particolarmente pungente e scontroso.

L’astrologia mette in guardia le donne dagli uomini dello zodiaco che sono dotati di una doppia personalità. Per metà teneri, premurosi ed allegri, all’interno della loro coppia si comportano bene o male a seconda del loro umore facendo molto soffrire il partner a causa di questa labilità emotiva.

Ecco chi sono gli uomini piùdifficili da sopportare per le donne emotive:

1/Capricorno

Nulla è più complicato di un uomo Capricorno. A lui il merito di essere un gran lavoratore e un uomo che prospera. L’uomo Capricorno non sa cosa siano romanticismo e tenerezza. Molto orientato sul raggiungimento dei propriobiettivi di prosperità farà avvertire alla partner delle lacune affettive.

Il capricorno è un uomo che destabilizza, apprezza in pubblico ma umilia e la critica eccessivamente in privato, ha un carattere grezzo ed è privo di delicatezza. Il Capricorno ha difficoltà a trattenere le parole offensive e a capire che ogni essere umano merita rispetto e considerazione.

2/Vergine

L’uomo Vergine è egocentrico alla ricerca costante del benessere. Se non è cntento per qualunque motivo chi è al suo fianco ne paga le conseguenze. Non risparmierà in alcun modo i sentimenti del suo partner se è di mal umore. Potrebbe perfino sfociare in atti umilianti e offese per sfogare la sua rabbia. Il suo cinismo è parte integrante del suo temperamento, le sue dure critiche possono essere aspre e la sua brama di organizzare tutto meticolosamente può spingerlo persino al punto di umiliare la sua partner in pubblico. Nessuna donna sarà in grado di contrastrare il suo comportamento feroce.

3/Toro

L’uomo toro non è per nulla scortese e irrispettoso, è solo che è particolarmente consapevole di avere un fascino universale. Difficile che perda una buona opportunità di mettere in pratica le sue abilità da seduttore, senza vergogna, neppure davanti alla loro partner. Non importa quanto dolore provochino, non proveranno nemmeno a nascondere la loro tendenza a tradire. Tutti i mezzi a disposizione verranno utilizzati per raggiungere il loro scopo. E a meno che non cambino atteggiamento, gli uomini del Toro rischiano con questo comportamento frivolo e infantile di mettere a repentaglio la stabilità di ogni loro relazione.

