Serena Enardu difende Pago al GF Vip: “Patrick? Facesse il comico!”

Serena Enardu ha difeso il suo compagno Pago da Patrick Pugliese al GF Vip, convinto che il cantante abbandonerà la casa durante la diretta di domani sera

Patick Pugliese, qualche ora fa, ha confidato ad Andrea Montovoli che probabilmente Pago sarà il prossimo concorrente ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, visto che si trova in nomination con Licia Nunez.

Serena Enardu non ha preso bene le parole dello storico concorrente e sul suo profilo Instagram si è duramente scagliata contro di lui e contro Andrea Montovoli.

“Nella casa non possono di certo andare avanti personaggi che lavorano in questo modo barbaro” ha esordito l’ex tronista di Uomini e Donne. “Patrick deve continuare a fare il comico là dentro, mentre Andrea l’attore!” ha concluso.

Serena Enardu ha attaccato Patrick al GF Vip, convinta che il concorrente voglia in qualche modo influenzare il giudizio del pubblico da casa.

GF Vip | Serena Enardu elogia Pago: “E’ una persona, non un personaggio”

Serena Enardu, che negli scorsi giorni si era già scagliata contro Andrea Montovoli, ci ha tenuto ad elogiare Pago del Grande Fratello Vip, nonché suo compagno.

L’ex concorrente di Alfonso Signorini ha ribadito che l’artista sardo è l’unico all’interno della casa più spiata d’Italia ad essere una persona e non un personaggio come Patrick Pugliese, che ha ammesso che secondo lui il cantante si è giocato ogni possibilità di vincita a causa di Serena.

“Nella vita ci sono tante persone che vanno avanti per la propria strada, tenendo conto soltanto del loro merito” ha dichiarato Serena Enardu dopo il GF Vip. “Altre, invece, non dispongono di queste caratteristiche quindi provano a buttare merd* sugli altri per emergere. Non hanno proprio nulla da raccontare su di loro!” ha concluso, ma il pubblico sembra essere tutta dalla parte di Patrick Pugliese ed Andrea Montovoli.

Non ci resta che attendere l’appuntamento di domani sera, l’ultimo del venerdì sera con Alfonso Signorini, per vedere se il pubblico da casa darà ragione a Serena Enardu o a Patrick Pugliese.