Pesci | Le caratteristiche del segno zodiacale del mese

Scopriamo insieme le caratteristiche del segno zodiacale del mese: i Pesci.

Il 19 Febbraio siamo entrati ufficialmente nel mese dei Pesci, il dodicesimo nonché ultimo segno dello zodiaco. Scopriamo quali sono le caratteristiche principali delle persone nate sotto questo segno e quali curiosità le riguardano da vicino.

Scheda dei Pesci

Periodo: Dal 19 Febbraio al 20 Marzo

Pianeti dominanti: Giove e Nettuno

Colore del segno: Verde

Pietra porta fortuna: Ametista

Fiore indicato: Glicine

Tutto sul segno zodiacale dei Pesci

Il segno dei Pesci in generale

Quello dei Pesci è il dodicesimo segno dello zodiaco nonché quello che viene immediatamente dopo l’Acquario e prima dell’Ariete. Con questo segno si chiude il ciclo dello zodiaco che così pronto a ripartire. Al contempo ci si affaccia sulla primavera e sulla vita che torna a fiorire. Un periodo simbolico che ben rappresenta l’estrosità e l’inclinazione romantica dei nati sotto questo segno.

Le native di questo segno sono persone sensibili, particolarmente empatiche e con una visione delle cose spesso difficile da comprendere ma sempre molto affascinante.

Dotate di un grande senso artistico, tendono ad eccellere in tutto ciò che si nutre di immaginazione e lo fanno curando ogni cosa con il loro personalissimo modo di fare.

Per certi versi timide, sanno relazionarsi agli altri in modo autentico, privilegiando sempre il contatto umano. Ottime ascoltatrici, tendono a dare sempre molto di se e lo fanno senza mai chiedere nulla in cambio. Questo è dato dal loro animo gentile che le porta a preoccuparsi sempre delle persone che hanno intorno.

Sincere con chi gli sta intorno, tendono a mostrarsi senza maschere e si aspettano che gli altri facciano lo stesso con loro. Quando ciò non avviene si sentono frustrate, arrivando a porsi domande sull’autenticità del rapporto, per loro indispensabile per potersi fidare e portare avanti un rapporto di tipo costruttivo.

Nella vita di tutti i giorni si presentano come persone genuine, sempre pronte a dire la loro stando però ben attente a non ferire chi gli sta intorno. Una delle loro caratteristiche principali è infatti quella di avere un gran tatto e di preoccuparsi sempre dei sentimenti di chi le circonda.

La sensibilità che le contraddistingue le porta anche a non essere sempre capite e ad apparire strane a chi non possiede la loro stessa capacità emotiva. Un problema del quale tendono a non curarsi anche se a volte, la consapevolezza di non ricevere comunque consensi le può portare a chiudersi in se stesse e a diventare un po’ meno comunicative di quanto non sarebbero normalmente. Detto ciò, quando sono ben disposte sanno instaurare rapporti unici che si portano dietro per tutta la vita.

Lavoro, successo e relazioni professionali

Per le native dei Pesci, il lavoro può giocare ruoli differenti che cambiano a seconda del grado di coinvolgimento. Se si tratta di puro lavoro, tendono a svolgere tutto al meglio senza però farsi prendere più del dovuto e mantenendo la mente sempre rivolta verso ciò che gli interessa davvero.

Quando il lavoro coincide con qualcosa che le appassiona, le cose cambiano del tutto. In tal caso, infatti, si fanno coinvolgere al massimo e vivono in funzione della loro passione. Cosa che per certi versi può destabilizzare eventuali rapporti sociali, specie se con persone che non riescono a cogliere la passione che li motiva.

Il rapporto con gli altri, sul lavoro, è solitamente positivo. Da un lato perché i loro modi sono sempre gentili e dall’altro perché vantano sempre una certa professionalità.

Ottime leader sanno organizzarsi e sebbene siano più portati per lavorare da soli, sanno sempre come far sentire a proprio agio colleghi e dipendenti.

Attenzione a pestargli i piedi, però. Le native dei Pesci sono buoni ma non fessi e questo un aspetto che tengono sempre a puntualizzare.

In genere sono portate verso mansioni artistiche che spaziano dall’arte alla scrittura, passando persino per la danza. Ciò che conta è che facciano sempre ciò che gli piace perché quando ci riescono i risultati sono sempre esaltanti.

Relazioni interpersonali e sentimenti

Nelle relazioni le native dei Pesci sanno essere estremamente particolari. Sensibili ed emotive, vivono i sentimenti con estrema forza e con assoluta convinzione. Timide e chiuse sotto certi aspetti, tendono a prendere più confidenza arrivando ad aprirsi in modo sincero e genuino come tipico del loro segno. Quando ciò avviene riescono a raggiungere con gli altri un’intimità alla quale è difficile rinunciare.

Empatiche come poche, sanno inoltre capire chi gli sta accanto e hanno sempre una buona parola o gesti gentili verso chi amano ma anche (seppur in modo più lieve) verso perfetti estranei.

Ottime amiche, sono fedeli all’inverosimile e pur cercando le parole giuste cercano di essere anche sincere, dicendo quelle verità che gli altri tendono sempre a sfuggire. Ottime ascoltatrici dispensano sempre consigli utili e quando possono cercano persino di aiutare le persone a cui tengono, a volte mettendosi persino in secondo piano per supportare la causa. Più adatte a rapporti personali che ad amicizie numerose, sanno comunque adeguarsi e mostrarsi socievoli anche in folto gruppo di gente. Detto ciò, daranno il massimo di se sempre in rapporti a due, specie se considerati speciali rispetto ad altri.

In amore danno il meglio di se, seguendo la loro indole romantica che li spinge ad immergersi a pieno in ogni storia d’amore. Spesso riservate, amano l’idea di avere un partner con il quale costruire qualcosa di speciale e nella quale riversare tutte se stesse. Fedeli come poche altre, sognano sempre in grande e solitamente gli basta trovare la persona giusta per iniziare a fantasticare sul futuro.

Comprensive come non mai, in amore pretendono sincerità e fedeltà e quando sono sicure di potersi fidare investono ogni energia possibile nel rapporto a due, diventando un punto stabile all’interno della coppia. Stare con loro è come vivere in una realtà a parte, dove amore, amicizia, serenità e comfort zone diventano un tutt’uno. Per questo motivo, separarsi dalle native del segno risulta sempre parecchio difficile perché perderle significherebbe dover rinunciare anche al mondo da sogno che solo loro riescono a ricreare.