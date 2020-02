Sogni nel giorno del tuo matrimonio di vivere letteralmente una favola? Oggi puoi, celebrando le tue nozze nel magico mondo di Disneyland

Quando si dice che tutte sogniamo un “matrimonio da favola” si fa generalmente riferimento a quella pratica, propria della maggior parte delle esponenti del gentil sesso, di immaginare sin da bambine la cerimonia dei loro sogni. Esiste però ad oggi anche un’accezione assai più letterale dell’affermazione di cui sopra: il matrimonio può essere veramente la perfetta incarnazione di una favola.

Chi non ha sognato almeno una volta un amore senza confini né pregiudizi, come in la Bella e la Bestia, o di immergersi nel mare di La Sirenetta per superare la diversità in nome dell’amore? Tutto questo ora può divenire realtà.

Per tutte le “bambine cresciute” che sognano da anni la magia delle fiabe, il loro giorno più bello può trasformarsi nella porta per rendere il sogno realtà. Come? Sposandosi nella magnifica cornice di Disneyland.

Matrimonio a Disneyland: tutto quello che c’è da sapere

Non tutti lo sanno ma esiste, addirittura, una divisione “wedding” in quel di Disney, la “Disney’s Fairy Tale Weddings & Honeymoons” specializzata proprio nell’organizzazione di matrimoni, fidanzamenti, rinnovi delle promesse e viaggi di nozze nei parchi tematici, nelle location e nei resort del gruppo.

In particolare sono cinque le possibili location che la Disney’s Fairy Tale Weddings & Honeymoons propone:

a Disneyland Paris,

in Florida,

in Carlifornia,

alle Hawaii,

a bordo delle navi da crociera.

Qui prende vita un vero e proprio “tributo nuziale”, alle volte più romantico e altre più ironico, al topo più famoso della storia, Mickey Mouse, e a tutta quella serie di personaggi di fantasia che hanno popolato la nostra infanzia e anche qualche momento dell’età adulta.

Ogni dettaglio viene studiato nei minimi particolari, con il solo e unico obbiettivo finale di vivere sulla propria pelle la vera magia Disney almeno per un giorno.

Ogni location consente di mettere a punto il matrimonio impeccabile, trasformandovi per un giorno in Jasmine nella meravigliosa Agrabah, o arrivando alle nozze con la carrozza di Cenerentola e il castello sullo sfondo.

Entrando nel dettaglio delle location, questa la suddivisione:

Luoghi magici (Walt Disney Resort, Disneyland Resort, Tokyo Disney Resort, Hong Kong Disneyland e Disneyland Paris).

Crociere (da 4 o 7 notti, anche in Europa).

Spiagge (Disney Resort di Aulani, alle Hawaii; Disney’s Vero Beach Resort, Disney’s Hilton Head Island Resort).

Parchi avventura (in Asia, Africa e Australia; Nord, Centro e Sud America; Europa).

La scelta della location è il primo passo obbligato e da essa dipende gran parte del costo.

Ma dove fare questa scelta? Il sito Disneyweddings.com è la piattaforma a cui affidarsi. Qui tutto a portata di click (o quasi): l’organizzazione, infatti, mette a disposizione dei futuri sposi i propri Wedding Planner che si occuperanno della definizione di ogni dettaglio.

L’evento può infatti esser personalizzato nei minimi particolari, inclusa una vera e propria vacanza per i propri ospiti, con celebrazioni che cominciano il giorno prima delle nozze e continuano durante quello seguente. Lo staff di Disney’s Fairy Tale Weddings & Honeymoons organizzerà infatti non solo la vera e propria cerimonia ma anche accoglienza, pernottamento e pianificazione delle attività da svolgere durante l’intera permanenza.

E per gli sposi? La Disney ha pensato ora anche al loro outfit, ovviamente in tema con l’aura fiabesca delle nozze, lanciando una sua linea esclusiva di abiti da sposa realizzata in collaborazione con il brand Allure Bridals e che sarà in vendita negli atelier più esclusivi. Tutti vestiti ispirati naturalmente alle principesse più iconiche di sempre per un totale di sedici abiti che vanno sotto il nome di Disney Fairy Tale Weddings Collection e che si adattano veramente a ogni tipologia di donna.

Allure Bridals svelerà ad aprile, in occasione della New York Bridal Fashion Week 2020, gli abiti in questione che, a quanto pare, si orienteranno se due range di prezzo:

da 1.200 a 2.500 dollari, per i capi Disney Fairy Tale Weddings Collection;

da 3.500 a 10.000 dollari, per i vestiti della Disney Fairy Tale Weddings Platinum Collection.

A ciò uniamo poi addobbi in tema, accessori in tema e ogni genere di follia fiabesca che la vostra mente possa concepire.

I “sogni son desideri” come ci ha insegnato Cenerentola ma da ora possono anche divenire realtà, a patto di arrivar all’altare e farlo nel luogo giusto.