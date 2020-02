Levante e Diodato torneranno insieme? La cantautrice siciliana rompe il silenzio e confessa: “sono felicemente fidanzata”.

Il nome di Levante continua ad essere accostato a quello di Diodato. I due sono stati fidanzati e hanno partecipato insieme al Festival di Sanremo 2020 scatenano il gossip su un presunto ritorno di fiamma, ma quante possibilità ci sono che ciò avvenga realmente? A svelare tutta la verità è proprio Claudia Lagona, vero nome di Levante.

Levante, ritorno di fiamma con Diodato? “Sono felicemente fidanzata con un uomo che suonava la batteria da ragazzo”

Tra Levante e Diodato non ci sarà nessun ritorno di fiamma. Il vincitore del Festival di Sanremo 2020 non ha mai nascosto che la canzone “Fai rumore” fosse dedicata alla sua ex, ma tra i due non ci sarà nessun clamoroso ritorno. Ospite nella trasmissione radiofonica “Deejay Chiama Italia“, Levante ha parlato anche della sua vita privata svelando di essere felicemente fidanzata con un uomo che non fa parte del suo mondo.

“Sono felicemente fidanzata con un uomo che suonava la batteria da ragazzo, ma non sa niente di questo mondo. È della mia isola, un siculo con gli occhi azzurri” – ha spiegato Levante che poi ha ammesso che essere il suo fidanzato non è assolutamente facile – “Mi rendo conto che è difficile starmi accanto, perché sono sempre via, sono molto concentrata sul lavoro, sono una stacanovista, quando smetto di registrare un disco ne registro un altro e così via. Ci vuole tanta pazienza ma quando c’è l’amore si fa tutto”.

Infine, la cantautrice siciliana ha parlato anche di maternità: “Sono molto materna come persona, i bambini degli altri mi entusiasmano, anche con i fidanzati sono materna”.