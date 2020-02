Le coppie dello zodiaco più appassionate e più forti

Gli astri svelano le 12 combinazioni zodiacali che insieme avranno una relazione duratura, appassionata, sincera ed industrittubile.

Di fronte alle inesorabili fluttuazioni dell’amore nel corso del tempo, gli astrologi sono sicuri che la chiave della riuscita della coppia stia nella sua combinazione zodiacale. Il segno zodiacale di appartenenza delimita caratteristiche e personalità individuali che rendono alcune combinazioni più proficue di altre. Quando l’attrazione fatale iniziale scompare, i partner iniziano a scoprire i loro rispettivi difetti e spesso la compatibilità diminuisce. Mentre alcune coppie riescono a garantire la continuità della relazione, altre abbandonano il rapporto alla ricerca di un nuovo amore.

Scopri se tu ed il tuo partner siete destinati a durare secondo il vostro segno zodiacale.

Sullo stesso argomento >>>Astrologia | Quanto e come amano i segni dello zodiaco

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Le 12 coppie più appassionate e forti dello zodiaco

1/Scorpione-Pesci

Si tratta di una coppia particolare. Lo Scorpione è un segno freddo e distaccato mentre il segno dei Pesci è spensierato e sognante. Insieme Pesci e Scorpione riescono a cavalcare la stessa lunghezza d’onda. Fondendosi, lo Scorpione trova un partner con cui condividere complicità e amore, il Pesci grazie al suo lato romantico gli donerà sicurezza emotiva.

2/Gemelli-Sagittario

I Gemelli sono gioiosi e convivere con loro non è difficoltoso. Il Sagittario è ironico, divertente, giocoso e ha un grande desiderio di scoprire il mondo attraverso persone, viaggi, sapori culinari o persino creazioni artistiche. Questi due segni stanno bene insieme perchè entrambi sono curiosi, non si fanno problemi e amano ridere di tutto.

3/Ariete-Bilancia

Dinamico e impulsivo, l’Ariete tende a gettarsi a capofitto in tutte le situazioni. Quando un Ariete si lega ad un Bilancia, quest’ultimo lo aiuta a gestire meglio la sua impulsività. Lo aiuterà ad analizzare ogni situazione con lucidità prima di agire. L’Ariete invece porterà al suo partner Bilancia una rinnovata energia e autostima che lo farà sentire meglio.

4/Cancro-Toro

Il Cancro attribuisce molta importanza alla condivisione e alla gentilezza dato il suo animo empatico. E’ un partner affidabile, che ha solidi principi. Cancro e Toro insieme concordano sul fatto che lealtà, fiducia e comunicazione sono le basi di una relazione sana. Saranno migliori amici prima di essere miglioriamanti. Vivranno un amore armonioso e faranno costantemente sforzi per preservarlo.

5/Capricorno-Vergine

Il Capricorno è metodico e pianifica il suo futuro costantemente, si organizza con l’intento di raggiungere i suoi obiettivi. Essendo anche sospettoso, troverà nel segno della Vergine la sicurezza che cerca. La Vergine è un perfezionista e non lascia nulla al caso. Fedele e dedicato, a questa coppia non mancherà il coraggio di andare avanti insieme in tutte le aree della loro vita.

6/Vrgine-Scorpione

Il nativo della Vergine è un perfezionista e fa sempre del suo meglio per dare un’immagine perfetta di sè all’inizio della relazione. Lo Scorpione è diffidente ma col tempo tende a fidarsi. Quando quest’ultimo si rende conto che la Vergine nativa ha una bassa autostima e che non è affatto subdola, si fiderà di lei e si creerà una vera connessione emotiva tra questi due segni.

7/Toro-Vergine

Il Toro è onessto, responsabile e fedele. È una persona premurosa che da tanto al suo partner. Il nativo della Vergine è molto sensibile e l’insicurezza lo spingea non sentirsi sempre all’altezza. Grazie alla serenità del Toro, la Vergine smette di essere ipercritica. Il Toro le darà il desiderio di amare di nuovo, di credere nella bellezza della natura umana con i suoi difetti e le sue qualità.

8/Bilancia-Gemelli

Il segno della Bilancia è un paladino di giustizia, diplomazia e pace. Ai Gemelli trovare problemi anche dove non ce ne sono. Incredibilmente questi due segni sono ottimi dialogatori e bravissimi ad analizzare accuratamente gli eventi insieme. Nonostante le loro differenze, il loro desiderio di migliorare il mondo li tiene uniti.

9/Leone-Ariete

La coppia più appassionata dello zodiacoè questa. Questi due partner sono segni di fuoco e insieme hanno un’energia unica. Al leone piace sedurre, farsi avanti e imporsi. L’Ariete è entusiasta ma si stanca facilmente. Questi due segni insieme sono sinceri nell’amore ma hanno caratteri forti. Sperimenteranno momenti critici nella loro relazione, a causa del loro ego e della loro impulsività, ma finiranno sempre per riconciliarsi.

10/Pesci-Capricorno

I Pesci sono sognatori mentre il Capricorno è molto concreto. La complementarità di questi due segni li aiuterà a sviluppare alcune abilità. Il Capricorno placherà la sua rigidità e si dedicherà maggiormente ai piaceri della vita, il Pesci tenderà ad essere più determinato e responsabile.

11/Sagittario-Acquario

Il Sagittario brama viaggi e avventure. Cerca costantemente di apportare novità nella sua vita e si annoia rapidamente. Ha bisogno di essere stimolato e di sentirsi libero e creativo. L’Acquario gli permetterà di esprimersi come desidera, non ha problemi a concedergli questa indipendenza di cui ha bisogno poichè si fida completamente di lui.

12/Acquario-Bilancia

L’Acquario è impegnato nella difesa di nobili cause. Con un partner del segno della Bilancia, troverà un equilibrio per la sua realizzazione personale. Entrambi avranno una relazione armoniosa basata sul rispetto reciproco e sull’amore altruistico.

Ti potrebbe interessare anche >>> Astrologia: le 6 coppie dello zodiaco destinate a divorziare