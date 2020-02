Francesca Sofia Novello | L’ex ombrellina cambia look dopo Sanremo – FOTO

L’ex ombrellina cambia look pronta per nuove avventure professionali e sentimentali sempre al fianco di Valentino Rossi. Il dopo Sanremo di Francesca Sofia Novello.

Cambio look per Francesca Sofia Novello, l’ex ombrellina che ha fatto battere nuovamente il cuore a Valentino Rossi taglia i capelli e indossa un abito da sera piuttosto appariscente. Si rimette a nuovo la ormai celebre modella 25enne che, dopo il Festival di Sanremo (prima le polemiche e poi il successo meritato) continua a studiare Giurisprudenza con l’obiettivo di prendere una Laurea.

Nel frattempo, amore, sorrisi e sfilate con Valentino Rossi sempre nei suoi pensieri. Indimenticabile la dedica speciale per i 41 anni del Dottore: “A guardarti negli occhi mi ci perdo. Buon compleanno, amore!”. Un po’ la stessa sensazione che hanno provato i followers vedendo la Novello in abito da sera con taglio scalato, pronta a sorprendere ancora una volta: non sono mancati, dunque, gli apprezzamenti per il restyling della giovane su Instagram.

Francesca Sofia Novello, cambio look dopo Sanremo: i fan apprezzano

Scatto postato per testare la reazione di un pubblico potenziale: a giudicare dalle reazioni, cambiamento più che riuscito. La Novello, ora, si prepara a calcare passerelle importanti. In attesa della svolta, magari in televisione: la partecipazione all’Ariston, per lei, è stata una bella vetrina. La studentessa saprà cogliere al volo qualunque opportunità le si presenti.

Intanto, a lei ci pensa il Dottore, Vale – come lo chiama affettuosamente – è uno dei pochi in grado di farla sentire davvero felice e a proprio agio: la loro storia, ormai, va avanti da quattro anni. Si sono conosciuti nel 2016 a Monza, nel corso di un Gran Premio, ed è stato subito amore. Rossi, restio ai legami dopo una storia finita male con Linda Morselli e un piccolo flirt con Giorgia Crivello, ha provato a ributtarsi in una relazione a lungo termine. I fatti, sinora, gli stanno dando ragione.

Inoltre, si prevedono per entrambi interessanti cambiamenti sul piano professionale: se Rossi, al momento, non pensa al ritiro che comunque (prima o poi) dovrà arrivare, la Novello vuole specializzarsi ancor di più per diventare (magari) presenza fissa nello show-business dopo aver conseguito tutti gli obiettivi di studio. Quante cose possono scaturire da un taglio di capelli: spesso è l’inizio di una nuova fase della vita. Il meglio, quindi, deve ancora venire.

Visualizza questo post su Instagram 💙 Cambio look 💙 #cocktail @albertaferretti #mfw Un post condiviso da Francesca Sofia Novello (@francescasofianovello) in data: 19 Feb 2020 alle ore 12:33 PST

