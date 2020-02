Banane Blue Java | Proprietà benefici e particolarità

Le varianti di frutta e verdura sono sempre più diffuse. La variazione è tangibile per quanto riguarda colore e gusto ma riguarda anche altro. Scopri di più sulla banana blue java.

Secondo l’Huffpost, la banana Blue Java o la banana è una delle varietà della banana da frutta, più particolari non solo per il suo colore particolare ma anche per il suo sapore dolce e vanigliato. Scopri tutti i segreti di questa banana speciale!

La Banana blue java, la banana al gusto di vaniglia

Il suo nome deriva dal colore blu della sua buccia ed è originaria del sud-est asiatico. Questa varietà, denominata anche banana hawaiana, si può mangiare cruda, fritta o cotta al forno. Anche le sue enormi foglie trovano impiego in cucina in cucina dove vengono utilizzate soprattutto per avvolgere carne o pesce.

La banana Blue Java necessita di basse temperature per svilupparsi, fino a -7 gradi. L’albero adulto può raggiungere i 5 metri di altezza e i 3 metri di diametro. I frutti maturano in circa nove mesi.

Quello che più caratterizza la banana Blue Java è il suo particolare gusto di vaniglia e la consistenza di un gelato. Prima di giungere a maturazione il suo colore è blu ma diventa giallo pallido man mano che raggiunge la maturità.

Puoi piantare questa banana in un grande vaso sul tuo balcone, ma dovrai ricordare che:

Le banane hanno bisogno di un terreno caldo e umido, quindi l’acqua è l’elento essenziale per una coltura di successo. L’albero va annaffiato a goccia e spesso per non essere danneggiato.

Le banane hanno bisogno essere fertilizzate. Consultare un agronomo per scegliere il fertilizzante più idoneo.

Le banane necessitano della luce del sole per germogliare.

Banane Blue Java, proprietà e benefici

Le sue proprietà organolettiche sono simili a quelle delle banane gialle, vantano un buon contenuto di fibre, oltre a numerosi antiossidanti che aiutano a rafforzare il sistema immunitario e a combattere i radicali liberi. Sono inoltre ricche di vitamine B6 e C e di potassio, magnesio, rame, manganese e proteine che la rendono un alimento molto utile per:

Migliorare la salute dell’apparato digerente

Le banane contengono fibre che aiutano a prevenire la costipazione e consentono la normale motilità intestinale.

Regolare i livelli di zucchero nel sangue

La banana Blue Java è composta da pectina e amido resistente soprattutto quando non è a competa maturazione. Le banane vantano un indice glicemico da basso a medio, il che significa che sono uno di quegli alimenti che non causano un forte picco di zucchero nel sangue nelle persone sane.

Migliorare la salute del cuore

Il potassio è essenziale per il benessere del cuore e le banane sono un frutto ad alto contenuto di potassio. La ricerca ha dimostrato che assumere abbastanza potassio può aiutare a regolarizzare la pressione sanguigna, un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari quando è molto alta.

Se sei stufo del classico gusto della banana, prova la banana Blue Java, ti sembrerà di gustare un favoloso gelato alla vaniglia.