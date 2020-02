Storia a distanza: ecco quando è il caso di chiuderla.

Quando si instaura un rapporto a distanza, le dinamiche che entrano in gioco sono varie e portano la coppia ad intraprendere un rapporto fatto per lo più di parole e per certi versi più intimo e personale.

Accettare che le cose cambino e che l’amore si possa spegnere con il tempo è quindi spesso molto difficile. Ci sono, però, dei segnali che non andrebbero mai sottovalutati e che possono indicare la necessità di porre fine alla storia prima che sia troppo tardi.

