Ambra Angiolini, secondo la rivista Chi, starebbe scrivendo un libro sui disturbi alimentari.

Negli ultimi tempi si è sentito parlare meno di Ambra Angiolini e la rivista Chi sembra avere la risposta sul perché. Sembra infatti che l’attrice nonché compagna di Allegri, abbia deciso di scrivere un libro in gran segreto. Si tratta di un testo importante, nel quale Ambra parlerà di se ed in particolare dei problemi alimentari dei quali ha sofferto durante l’adolescenza.

Al momento, quindi, il suo silenzio sarebbe dovuto alla scrittura del libro che come ogni testo importante richiede sia il tempo che la giusta concentrazione.

Ambra Angiolini: libro in arrivo? Ecco cosa è scritto sulla rivista Chi

Stando a quanto scritto sulle pagine di Chi, il libro di Ambra si intitolerà In-Fame e racconterà dei problemi alimentari avuti durante l’adolescenza. Un problema del quale Ambra ha già parlato alcune volte, seppur con un certo riserbo e che ora sembra esser pronta ad elaborare pubblicamente, raccontando in prima persona il rapporto conflittuale con il cibo.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Poco tempo fa, parlandone, l’attrice divenuta famosa grazie al programma Non è la Rai, aveva spiegato come spesso bulimia e anoressia siano problemi sottovalutati. E come, ad esempio, il bisogno di mangiare più del dovuto sia spesso legato ad una fame d’amore.

La Angiolini che in passato aveva condotto anche una serata alla radio, parlando di questo tema così delicato, ha svelato di esserne uscita grazie alla nascita della figlia Iolanda. Già mentre l’aspettava, infatti, la sua fame d’amore sembrava essersi placata e così anche parte dei problemi.

La bulimia, però, come lei stessa ha precisato più volte, non è una cosa dalla quale si guarisce del tutto. Perché questo disagio significa amare tantissimo, avere bisogno di essere amata e cercare di controllare il tutto con l’assunzione spesso incontrollata di cibo.

Un problema che nelle varie fasi della vita può quindi tornare a presentarsi e per il quale bisogna farsi trovare sempre pronti.

Per fortuna, ad oggi, Ambra sembra davvero lontana dal suo periodo più nero e forse proprio per questo dispone della lucidità necessaria per raccontarsi attraverso le parole giuste. Parole che sappiano comunicare il mondo che si cela dietro i disturbi alimentari, ancora così poco conosciuti e spesso sottovalutati.

Potrebbe interessarti anche -> Ambra Angiolini: dedica d’amore per Allegri

Problemi alimentari che, invece, andrebbero presi sempre nella giusta considerazione. Perché come lei stessa aveva affermato in un’intervista per Vanity Fair, mangiare troppo o non farlo affatto non è un capriccio, né tantomeno una scelta consapevole.