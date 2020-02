5 Dolci che si fanno in padella | Le ricette per chi...

5 Dolci che si fanno in padella | Le ricette per chi ha poco tempo a disposizione: facili, veloci e gustosissime, pronte in un attimo!

Hai poco tempo a disposizione ma hai voglia di mangiare un dolce fatto in casa? Niente paura, dimentica il forno, oggi vi proponiamo 5 dolci che si fanno direttamente in padella! Veloci, pratici e gustosissimi da assaporare. Niente più forno e teglie impiastricciate, solo una padella antiaderente e 5 minuti a disposizione. 5 idee gustose da mangiare a colazione, a merenda per i più piccoli o a fine pasto con il caffè. Dai pancake cioccolato e banane, sino alla torta cookie al cioccolato, scopriamo i dolci che si fanno in padella

5 Dolci che si fanno in padella | Le ricette per chi ha poco tempo

Ho provato a fare questi dolci un giorno quando non mi andava di accendere il forno e il risultato è stato ottimo! Come prima cosa, il tempo che ho impiegato è stato davvero minimo, un gran bella scoperta, quando hai poco tempo a disposizione. Seconda cosa: le stoviglie da lavare? Pochissime, praticamente solo una ciotola, un frusta e la padella. E così, da quel giorno, mi diletto a preparare dei dolci in padella che sono la fine del mondo! In più, questi dolci sono una valida alternativi a biscotti e merendine confezionate che, magari, usate per la vostra colazione. Pochi ingredienti sani e genuini che in frigo tutti hanno. Scopriamo quindi, come fare i dolci in padella. Eccovi 5 ricette diverse da provare assolutamente tutte, una dopo l’altra!

1. Pancake cioccolato e banana senza uova | Ricetta

Esistono infinite versioni di questi facili e veloci dischi dorati che allietano le nostre domeniche mattina. La versione classica è certamente quella più buona e di facile esecuzione, basta mescolare uova, latte, farina, burro e zucchero; ma è anche bello spaziare verso nuovi orizzonti soprattutto quando si parla di sapori.

Vegani e intolleranti sono sempre nei nostri pensieri ed è per questo che vogliamo offrirvi questa splendida versione light, estremamente gustosa e di sicuro effetto realizzata con le banane mature. Provate ad immaginare il retrogusto di banana e una crema di nocciole e cacao spalmata sopra un caldo pancake, non vi è già salita l’acquolina in bocca?Ovviamente le variazioni e gli esperimenti non finiscono qui, è possibile infatti eliminare lo zucchero per favorire l’utilizzo di un dolcificante adatto ai diabetici o aggiungere qualche cucchiaio di cacao amaro per una versione total black!

Ingredienti

1 banana media matura

2 cucchiai di zucchero di canna

4 cucchiai di farina 0 (o altro tipo)

1 cucchiaino di lievito per dolci

1 cucchiaino di cannella in polvere (facoltativo)

Un filo d’olio

Latte vegetale q.b.

Procedimento | Come fare i pancake cioccolato e banana senza uova

In una ciotola schiaccia energicamente una banana fino a ridurla in poltiglia, aggiungi tutti gli ingredienti (zucchero, farina, lievito, cannella e olio) e amalgama evitando la formazione di grumi.

Trova la giusta consistenza versando a filo il latte vegetale mentre mescoli. L’impasto deve adagiarsi a filo sul resto del composto in modo continuo per qualche secondo. Per ridurre i tempi della preparazione, puoi ovviamente mettere tutti gli ingredienti dentro la ciotola di un mixer.

Scalda una padella antiaderente, versa un filo d’olio e passa sulla superficie un tovagliolo per uniformare l’unto.

Con l’ausilio di un ramaiolo versa una o più dosi e crea i pancakes. Migliora e velocizza la cottura con un coperchio, appena la superficie risulterà asciutta e piena di forellini, gira i pancakes e continua la cottura senza coperchio per 1 minuto circa.

Continua fin quando l’impasto non sarà esaurito e servi insieme a sciroppo d’acero/agave, miele, crema di nocciola o frutta mista.

2. Crumble di mele in padella | La ricetta veloce

Il crumble di mele è un dolce inglese che fa parte della tradizione casalinga, il suo gusto rustico e la facilità della preparazione lo ha reso celebre e molto amato in tutto il mondo. Due strati di bontà inseparabile: un fondo morbido e succoso di mele cotte e un guscio croccante al profumo di cannella che caratterizza la tipica consistenza “briciolosa”, dall’inglese crumble appunto, che rende unico questo dessert! Il crumble ha da sempre ispirato innumerevoli varianti con altri frutti come quello alle ciliegie, alle pesche, al rabarbaro ma si può realizzare anche in versione salata come il crumble di verdure! Consigliamo di servire il crumble di mele caldo o tiepido, accompagnandolo con una golosa pallina di gelato alla vaniglia!

Ingredienti

50 gr di burro

40 gr di zucchero

succo di mezzo limone

2 mele

40 gr di farina tipo 00

Procedimento | Come preparare il crumble di mele

Fate sciogliere in un pentolino 20 g di burro. Versate una mela tagliata a cubetti e, a piacere, un cucchiaino di cannella. Aggiungete anche 20 g di zucchero, mescolate e unite il succo di mezzo limone. Una volta che le mele saranno caramellate, toglietele dal fuoco. A parte, in una ciotola, mescolate 40 g di farina con 20 g di zucchero e 30 g di burro morbido. Lavorate l’impasto con la punta delle dita fino ad ottenere un composto sbriciolato. Fate cuocere il vostro crumble in un pentolino antiaderente e, quando sarà dorato, versatelo sulle mele.

3. Le Crepes | Ricetta veloce e facile

Le crepe sono sempre la scelta giusta! Si tratta di un impasto di base che si presta bene per farciture sia dolci che salate.

Qualche esempio? Sicuramente la più amata di tutte, la crepe alla Nutella! Per quelle salate non abbiamo dubbi a consigliarvi delle golose crespelle gorgonzola e radicchio! Oppure, se preferite un’alternativa più rustica, potete provare le crepe integrali. E se volete stupire i vostri ospiti potete provare la maestosa torta di crepe, perfetta per le occasioni speciali. Ci sono soltanto poche cose da sapere per riuscire a preparare le crepe dolci e salate, ve le raccontiamo subito.

Ingredienti per circa 12 crêpes:

250 g di farina

1 cucchiaio di zucchero

1/2 cucchiaino di sale

3 uova

25 g di burro (dolce o salato a scelta) fuso

50 cl di latte

Procedimento | Come fare le crepes dolci

Mescolate in una ciotola la farina, lo zucchero e il sale. Formate una fontana e versatevi al centro le uova. Cominciate a mescolare e unite il burro fuso.

Sempre mescolando, aggiungete il latte poco alla volta. Mescolate bene fino ad ottenere un impasto liscio e lasciate riposare in frigorifero per almeno 1 ora.

Scaldate una padella per crêpes (o una padella larga dal bordo basso) con un po’ d’olio. Quando la padella sarà ben calda, versate un mestolo d’impasto e distribuitelo in maniera uniforme su tutta la superficie aiutandovi con il manico della padella.

Quando il fondo sarà cotto e la crêpe si staccherà dal fondo, rigiratela. Continuate la cottura allo stesso modo finché la crêpe sarà pronta. Servite a piacere con della marmellata o altro.

4. Torta Cookie al cioccolato | La ricetta

La Torta Cookie al cioccolato è di una golosità unica, che conquista al primo morso e che fa innamorare per la sua semplicità d’esecuzione.

Una ricetta facile e veloce che regala il buonumore come solo il Cioccolato sa fare.

L’impasto è come quello dei famosi cookies con la differenza che non dobbiamo formare tante palline ma versiamo il composto goloso direttamente in padella, solo 2 minuti per farla e subito in forno per far “nascere” un mega biscotto al triplo cioccolato.

Per realizzare la torta cookie vi servirà solo un padella antiaderente, ma se non avete padelle adatte alla cottura in forno niente paura, usate un normale stampo per crostate o per torte basse.

La torta cookie in padella ha la consistenza di un biscotto morbido e quando mordiamo il pezzetto di cioccolato è goduria pura perché si scioglie in bocca lasciando tutta l’aroma del cioccolato.

Per la buona riuscita della Torta cookie in padella:

Usate cioccolato in pezzi grossi e non gocce di cioccolato perché diventa più moribda.

Usate una padella antiaderente, in ceramica o in acciaio senza manico in plastica, rivestite il fondo con carta forno.

E’ buona sia tiepida che fredda, conservatela ben coperta con pellicola alimentare.

Potete servirla al naturale oppure con panna, caramello o gelato.

Può essere la base per una torta di compleanno, basta decorarla con dei ciuffetti di panna, confettini colorati e tutto quello che la vostra fantasia vi suggerisce.

Ingredienti per 4-6 persone

165 g di zucchero

125 g di burro ammorbidito

1 uovo

190 g di farina

30 g di cacao amaro

30 g di nocciole tostate a pezzi

75 g di cioccolato al latte a pezzi

75 g di cioccolato bianco a pezzi

½ cucchiaino di estratto di vaniglia

½ cucchiaino di lievito per dolci

Procedimento | Come fare la Torta cookie al cioccolato Scaldate il forno a 180°. Nel robot da cucina lavorate il burro con lo zucchero e la vaniglia fino ad avere un composto chiaro e spumoso. Aggiungete l’uovo e sbattete. Setacciate la farina, il cacao ed il lievito e incorporateli insieme alle nocciole ed il cioccolato, mescolate velocemente. Premete l’impasto in una padella di 19-20 cm di diametro o in uno stampo basso per crostate; leggermente imburrata o rivestita con carta forno. Infornate per 35 minuti fino a quando è ben cotta. Lasciate raffreddare in padella, tagliate in spicchi e servite. 5. Torta alla nutella in padella | La ricetta veloce La torta alla nutella in padella è una ricetta davvero da tenere sotto mano se si è in vacanza e in casa non c’è il forno o se c’è ma fa troppo caldo per accenderlo. La nutella e la vaniglia renderanno questa torta superlativa, soffice, leggermente umida e morbidissima. Scopriamo gli ingredienti Ingredienti 2 uova

150 gr di zucchero

50 ml di olio di semi

150 gr di latte

150 gr di farina

1/2 bustina di lievito per dolci

2 gocce di essenza di vaniglia

50 gr di nutella Procedimento | Come fare la Torta alla nutella in padella Montate le uova con lo zucchero fino a renderle gonfie e spumose .Unite il latte, la vaniglia e l’olio e continuate a montare. Poi unite la farina ed il lievito e lavorate fino a ottenere un composto omogeneo. Versate l’impasto ottenuto in una padella dal fondo spesso, antiaderente e imburrata, da 24 cm. Versate la nutella a filo tutto intorno alla torta. Poi con uno stuzzicadenti amalgamate tutto intorno, creando un decoro. Coprite la torta con un coperchio e cuocete in padella a fiamma bassa per 40 minuti circa o fino a che l’impasto non si sarà completamente rappreso anche in superficie. Una volta cotta, staccate delicatamente i bordi con una paletta poi mettete la torta in padella su un piatto da portata e servite.