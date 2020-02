Wanda Nara | La showgirl rivela un dettaglio scottante: “Troppa voglia di…”

Wanda Nara si racconta al settimanale “Chi”, lady Icardi sempre più presente nell’etere televisivo italiano. L’argentina rivela anche perché non potrebbe mai partecipare al GFVip. Il dettaglio è scottante.

Wanda Nara è sempre più sulla cresta dell’onda. Lady Icardi, ormai, è un volto di punta della nostra televisione. Il successo del GFVip ne è ulteriore conferma: la showgirl e procuratrice, in questi anni, è stata protagonista in diversi format televisivi. Come dimenticare la sua presenza fissa a “TikiTaka”, che le è valsa anche qualche polemica ai tempi della querelle mediatica di suo marito (il quale aveva instaurato un vero e proprio braccio di ferro con l’Inter per il rinnovo contrattuale). Su radio, tv e giornali non si parlava d’altro. La presenza della showgirl di Buenos Aires da Pardo non sempre veniva vista di buon occhio.

Con il tempo, tutto – o quasi – si è sistemato: adesso, lady Icardi fa la spola fra Milano, Roma e Parigi. Concilia lavoro, amore e famiglia curando anche la procura di suo marito che incanta i tifosi parigini al Parco dei Principi. Tuttavia non è escluso, stando alle ultime indiscrezioni, un possibile approdo del calciatore alla Juventus il prossimo anno.

Wanda Nara senza freni: “Io concorrente al GFVip? Mai! Farei sempre l’amore”

Ragionando al presente, invece, Wanda pensa a farsi vedere il più possibile. Dentro e fuori gli studi di Cinecittà. Il suo successo attuale, infatti, è dovuto anche ad una costante e reiterata presenza sui social network. Instagram, ormai, è una vetrina che l’argentina sfrutta ampiamente per fare sfoggio dei suoi outfit più recenti e – perchè no – lasciarsi andare persino a qualche scatto osé. I followers apprezzano e chi la ammonisce chiedendo: “Ma Icardi non è geloso?” viene subito messo a tacere con una risposta esaustiva: “Assolutamente no, ha buon occhio”. Tutto tranquillo, dunque, e i fan la premiano anche con gli ascolti – sempre più alti – del reality che, settimana dopo settimana, aumenta il proprio bacino d’utenza e pubblico.

A tal proposito, lady Icardi, oltre a ringraziare per la rinnovata fiducia, viene stuzzicata dal giornale “Chi”: ‘Oltre a presentarlo con Alfonso Signorini, parteciperebbe mai al GFVip come concorrente?”. La risposta non si è fatta attendere, stuzzicando ancor di più le fantasie degli affezionati.

“Il fatto è che viene voglia di fare l’amore – all’Isola no, perché hai fame, me l’ha detto una ex naufraga, ma nella Casa sì – e io non potrei. O dovrei scappare. Cerco di essere sempre ironica, anche se per il Gf volevo mostrarmi un po’ diversa: è la prima serata, uno show, metto abiti aderenti, colorati, per il tailleur c’è sempre tempo”, ha dichiarato Wanda Nara. Che la co-conduttrice fosse un tipo goliardico e godereccio ne avevamo il sentore – memorabili le sue dichiarazioni da Chiambretti qualche tempo fa – ma dopo questo ulteriore chiarimento non vi sono più dubbi. Siamo certi che i fan apprezzeranno ulteriormente la sincerità…e non solo.

