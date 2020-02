Salute | I tumori si possono ereditare? Ecco quelli più frequenti

Salute | I tumori si possono ereditare? Ecco quali sono quelli più frequenti e come agiscono i geni sull’insorgenza dei tumori. Il 10% dei malati di cancro ha un precedente in famiglia

Quando si parla di tumori ci si allarma molto facilmente, specie se in casa si hanno avuto dei precedenti di familiari ammalati di cancro. La medicina a riguardo ha fatto eclatanti passi avanti ma ancora si hanno molti dubbi su come guarire da alcuni tumori e come questi possono insorgere nell’uomo. Una domanda che spesso si pone chi ha avuto in casa parenti affetti da tumori è: queste malattie sono ereditarie? Ci si domanda spesso se, passata una soglia d’età, potrebbe capitare anche a noi. Facciamo un po’ di chiarezza a riguardo e scopriamo come, i geni, agiscono sull’organismo umano in queste condizioni e se è vero che vi sia una correlazione tra tumori ed ereditarietà. Svelando, quali, tra i tanti tumori, sono quelli più frequenti.

Salute | I tumori si possono ereditare?

I tumori rappresentano delle patologie molto comuni, perciò non sorprende che diverse persone abbiano avuto diversi casi in famiglia. Anzi, capita talvolta che un determinato tipo di tumore si presenti ripetutamente tra i membri di una stessa famiglia.

La maggior parte delle persone che hanno un familiare stretto (genitore, fratello o sorella) con una storia di tumore hanno un rischio di sviluppare quel tumore che non è notevolmente diverso da quello del resto della popolazione alla loro stessa età. In pratica, questo significa che prima dei 50 anni il rischio di ammalarsi comunque sarà molto basso e che sarà sufficiente seguire le indicazioni di prevenzione che valgono per tutti.

In una percentuale molto bassa di casi (circa l’1 per cento), tuttavia, la storia familiare sottende la presenza di un singolo fattore genetico che, se ereditato, aumenta considerevolmente il rischio di ammalarsi, anche in giovane età. Spie della presenza di una situazione di predisposizione ereditaria (tumore ereditario) sono appunto il presentarsi del cancro (o di alcuni tipi di cancro) in soggetti giovani, in più parenti stretti e più volte nello stesso individuo. Circa il 10 per cento dei malati di cancro ha un precedente caso in famiglia.

Membri della stessa famiglia, però, possono ammalarsi oltre che per la presenza di un gene predisponente anche perché condividono fattori ambientali (ad esempio vicinanza a agenti inquinanti) o stili di vita scorretti (come sovrappeso e sedentarietà) che, indipendentemente dal Dna, possono portare a un maggior rischio di sviluppare la malattia.

Normalmente il cancro è causato da mutazioni genetiche (mutazioni somatiche) che si generano in una o più cellule del nostro organismo (per esempio a causa dell’età o di agenti esterni) nell’arco della vita. Tali mutazioni acquisite NON sono trasmesse ai figli.

In circa il 5-10% di tutti i tumori i soggetti sono portatori dalla nascita di mutazioni genetiche specifiche (chiamate costituzionali o germinali) che aumentano il rischio di insorgenza di tumore rispetto alla popolazione generale e possono essere trasmesse ai figli. Negli ultimi anni sono state identificate alcune di queste mutazioni germinali e sono stati messi a punto i test clinici per la loro identificazione.

Tumori | Le 2 mutazioni genetiche delle cellule

Il cancro si sviluppa solitamente da una cellula mutata, a cui seguono una serie di altre mutazione, fino ad arrivare ad avere una situazione in cui cellule neoplastiche crescono senza controllo.

Nel corso della vita, le nostre cellule accumulano spontaneamente mutazioni sporadiche nei geni. La maggior parte non causa problemi, ma alcune possono dare origine a un tumore. Le mutazioni sono dovute a errori casuali durante la replicazione del DNA, all’esposizione a fattori di rischio modificabili o non, come gli stili di vita poco salutari. Poiché queste mutazioni non sono ereditarie sono dette acquisite.

1. Mutazione Acquisita

Una mutazione acquisita (somatica) non proviene, quindi, da un genitore, ma viene acquisita qualche tempo dopo. Prende il via da una cellula, per poi essere trasmessa a tutte le nuove cellule nate da quella cellula originariamente mutata. Questo tipo di mutazione non è presente nelle cellule uovo o spermatozoo, quindi non viene trasmessa alla generazione successiva. Le mutazioni acquisite sono molto più comuni delle mutazioni ereditate.

La maggior parte dei tumori è causata da mutazioni acquisite. Molti tumori familiari hanno origine da mutazioni ereditarie nei geni oncosoppressori, ovvero di geni che normalmente tengono sotto controllo le cellule rallentando la frequenza con cui si dividono e proliferano, riparando gli errori del DNA o dicendo alle cellule quando morire.

Non è così semplice sviluppare un tumore da un gene ereditario, in quanto – solitamente – si riceve questo gene soltanto da uno dei due genitori. L’altro gene, infatti, dovrebbe continuare a lavorare nel modo corretto. Se però il gene non mutato smette di funzionare, magari per mutazione acquisita, può svilupparsi un tumore.

2. Mutazione Ereditata

A volte le mutazioni all’origine di un tumore possono essere già presenti al momento della nascita, ereditate da uno o da entrambi i genitori con le cellule uovo o gli spermatozoi. In questo caso tutte le cellule dell’organismo hanno le stesse anomalie. Nonostante ciò, la presenza di queste mutazioni non comporta inevitabilmente la comparsa del tumore, ma ne aumenta, in misura individuale, il rischio relativo rispetto al rischio di base di chi non le ha. Per questo, più che di ereditarietà del cancro, è corretto parlare di predisposizione genetica allo sviluppo della malattia. Le mutazioni sono dovute ai geni che controllano il modo il cui le cellule devono lavorare per consentire al nostro corpo di funzionare nel modo corretto. Sebbene tutte le cellule abbiano gli stessi geni, cellule diverse (o tipi di cellule diversi) possono utilizzare geni differenti.

Chi è portatore di mutazione genetica non necessariamente si ammalerà di tumore, ma ha un rischio maggiore che ciò avvenga. Non si eredita la malattia, ma solo la mutazione genetica; di conseguenza il rischio di ammalarsi di tumore rispetto alla popolazione generale aumenta.

Quando sospettare una predisposizione familiare?

La probabilità di un’origine familiare della malattia aumenta con un alto numero di casi in famiglia (soprattutto se nello stesso ramo) e con l’età giovanile di insorgenza.

Altri fattori che fanno sospettare una predisposizione familiare sono:

diversi casi in famiglia di un tumore raro , come quello al rene;

di un , come quello al rene; sviluppo di più tumori nello stesso individuo (per esempio, in una donna, seno e ovaio);

(per esempio, in una donna, seno e ovaio); tumori che colpiscono bilateralmente gli stessi organi (entrambe le mammelle, per esempio);

(entrambe le mammelle, per esempio); più di un tumore pediatrico tra fratelli ;

; presenza di un tumore in un genere in cui abitualmente è raro, come il tumore al seno in un uomo.

In questi casi è opportuno consultare il proprio medico per discutere l’opportunità di sottoporsi a test genetici o di effettuare controlli (come la mammografia) più precoci e frequenti.

Infine, è opportuno ricordare che recenti studi hanno evidenziato il ruolo di varianti genetiche comuni nella popolazione, i cosiddetti polimorfismi del DNA, nella predisposizione ereditaria al cancro. Non si tratta in questi casi di mutazioni direttamente responsabili di anomalie nel funzionamento della cellula, ma di particolari sequenze di DNA statisticamente associate a una determinata condizione, come il cancro.

Quali tumori si possono ereditare?

Secondo la lista stilata dall’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), ad oggi i tumori che più frequentemente possono rientrare nella categoria dei tumori “ereditari” sono:

tumore al seno

tumore ovarico

tumore al colon

tumore della cute (melanoma)

tumore gastrico

tumore pancreatico

tumore alla prostata

tumore alla tiroide

tumore all’utero

Alcune delle principali sindromi che possono portare allo sviluppo di un tumore ereditario sono:

Sindrome del cancro ereditario della mammella e dell’ovaio: Alcune donne possono presentare più di un tumore contemporaneamente, ad esempio ad entrambi i seni oppure a un seno e alle ovaie. In questi casi si parla, appunto, di sindrome del cancro ereditario della mammella e dell’ovaio (HBOC). La maggior parte delle volte, l’HBOC è causata da una mutazione ereditaria del gene BRCA1 o BRCA2. Il rischio di carcinoma mammario e ovarico è molto alto nelle donne con mutazioni su questi geni. Insieme al seno e alle ovaie, questa sindrome può portare anche a un tumore alle tube di Falloppio, a un carcinoma peritoneale, cancro al seno maschile, al pancreas e alla prostata.

Alcune donne possono presentare più di un tumore contemporaneamente, ad esempio ad entrambi i seni oppure a un seno e alle ovaie. In questi casi si parla, appunto, di sindrome del cancro ereditario della mammella e dell’ovaio (HBOC). La maggior parte delle volte, l’HBOC è causata da una mutazione ereditaria del Il rischio di carcinoma mammario e ovarico è molto alto nelle donne con mutazioni su questi geni. Insieme al seno e alle ovaie, questa sindrome può portare anche a un tumore alle tube di Falloppio, a un carcinoma peritoneale, cancro al seno maschile, al pancreas e alla prostata. Sindrome di Li-Fraumeni: può portare, invece, allo sviluppo di numerosi tumori, tra cui il sarcoma, la leucemia, i tumori cerebrali, il cancro della corteccia surrenale e cancro al seno. Le persone affette da questa sindrome possono, addirittura, presentare più tumori nel corso della propria vita. La causa principale sono le mutazioni ereditarie del gene TP53 , un oncosoppressore. Normalmente, questo gene produce una proteina che impedisce la crescita di cellule anormali: se il gene è mutato, le cellule neoplastiche possono proliferare.

può portare, invece, allo sviluppo di numerosi tumori, tra cui il sarcoma, la leucemia, i tumori cerebrali, il cancro della corteccia surrenale e cancro al seno. Le persone affette da questa sindrome possono, addirittura, presentare più tumori nel corso della propria vita. La causa principale sono le mutazioni ereditarie del , un oncosoppressore. Normalmente, questo gene produce una proteina che impedisce la crescita di cellule anormali: se il gene è mutato, le cellule neoplastiche possono proliferare. Sindrome di Lynch: Il tumore ereditario più comune è proprio la sindrome di Lynch, la quale aumenta il rischio di sviluppare il cancro al colon. Questa sindromeporta anche ad un alto rischio di cancro all’endometrio, tumore alle ovaie, allo stomaco, intestino tenue, pancreas, rene, cervello, uretere e del dotto biliare. In questo caso, la causa può essere una mutazione in uno qualsiasi dei vari geni di riparazione mismatch (MMR).

Test genetici | Quando farli per prevenire i tumori ereditari

Per prevenire l’insorgenza di tumori ereditari è possibile effettuare dei test genetici che corrispondono a dei semplici esami del sangue. In Italia, essi si possono prenotare a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in più di 50 centri che si occupano di consulenza genetica oncologica. La decisione di effettuare test genetici deve essere discussa con il proprio medico e con un medico genetista.

È importante, infatti, essere sicuri che:

il risultato che potrà emergere non sia ambiguo ;

; se ne comprendano bene le implicazioni ;

; si possano prendere di conseguenza le decisioni migliori.

Per questo sono da evitare i test genetici a distanza, acquistati via internet o eseguiti in ambulatori non autorizzati, dove non ci sia personale specializzato e non sia fornito un adeguato servizio di consulenza, che aiuti a interpretare il risultato dell’esame.

Una volta eseguito il test, questo viene inviato in laboratorio, dove verrà eseguita un’analisi delle mutazioni a partire dal DNA.

Quando il risultato sarà pronto, il soggetto avrà una seconda consulenza con lo specialista che gli spiegherà il significato del risultato e le implicazioni che avrà sui programmi futuri di sorveglianza clinico-strumentali, e le possibilità di riduzione del rischio con mezzi medici o chirurgici. Durante tale consulenza si discuterà, se indicata, l’opportunità di procedere con l’effettuazione del test di accertamento ad altri consanguinei.

Inoltre, una cosa importante da sapere è che un risultato positivo indica un rischio relativo, non implica in alcun modo la certezza di sviluppare la malattia. Allo stesso modo l’assenza di mutazioni note, tra quelle esaminate, non garantisce che non ci si possa ammalare.

Questo tipo di esami sono importanti, soprattutto in famiglie in cui è presente un alto numero di membri che hanno sviluppato un tumore e se vi è un ripetersi dello stesso tipo di cancro. La formulazione di diagnosi tempestive è essenziale nella cura del cancro, in quanto è possibile identificarlo ai primi stadi.

