Gianluca Tornese, intervistato da una nota rivista, si lascia andare a rivelazioni scottanti sui partecipanti a Uomini e Donne

L’ex corteggiatore di U&D, Gianluca Tornese, ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 in cui ha rivelato dei particolari interessanti circa la partecipazione di alcuni personaggi al programma. Nello specifico, il modello napoletano ha asserito con sicurezza che alcuni dei protagonisti della trasmissione condotta da Maria De Filippi, hanno preso parte al format scendendo a compromessi con soggetti che, potendogli assicurare la partecipazione, hanno preteso poi qualcosa in cambio.

Con queste affermazioni, Gianluca Tornese ha chiaramente fatto intendere che l’intento di qualche corteggiatore o di qualche tronista, non era di certo quello di trovare l’amore, ma la notorietà grazie alle telecamere. Sebbene il sospetto della malafede di alcuni volti che in questi anni hanno fatto parte di U&D aleggiasse nell’aria, sentirlo confermare da chi in quel programma c’è stato, fa sempre un certo effetto. L’ex corteggiatore però, ci tiene a sottolineare la sua estraneità a questo tipo di dinamiche, che proprio non fanno parte della sua persona.



Gianluca Tornese su chi partecipa a U&D per secondi fini: “Mi vergogno”

Gianluca Tornese è diventato famoso agli occhi del pubblico per la sua esperienza a U&D. Come molti ricorderanno, l’ex corteggiatore arrivò alla fine del percorso di Valentina Dallari che però, gli preferì Andrea Melchiorre, scegliendolo. Gianluca, nell’intervista rilasciata a Novella 2000 ha dichiarato di non aver nessun tipo di rimpianto per l’epilogo di quella vicenda, confermando anche una forte stima per Valentina che alla fine decise di non uscire con lui dal programma.

Nel confessare le sue sensazioni, pensieri ecc, l’ex corteggiatore napoletano fa riferimento anche a quei ragazzi che pur di apparire davanti le telecamere, farebbero di tutto, arrivando anche a vendersi pur di ottenere una discreta porzione di notorietà. Ovviamente, Gianluca Tornese prende le distanze da tutto ciò, e si sente addirittura di mostrare vergogna per chi, a differenza sua, ha deciso di compromettere la propria integrità morale per un tornaconto personale e ha deciso di prendere in giro chi lavora a U&D.



Gianluca preferisce non fare nomi, per evitare forse di alzare un polverone che rischierebbe di travolgere parecchie persone e gli interessi di molti.

Gina D'Antonio