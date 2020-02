Scopri quando rischi di essere troppo emotiva in base al tuo segno zodiacale.

Essere emotivi, se in certi limiti, denota una sensibilità particolare che rende ognuno di noi più empatico, incline a comprendere gli altri e a mostrare la parte migliore di se. Alle volte, però, persino l’emotività può giocare brutti scherzi e portare chi la vive ad isolarsi o a compiere azioni che normalmente non prenderebbe neppure in considerazione.

Ciò avviene per motivi diversi ma in particolare per una sorta di fragilità che a volte è difficile contrastare e che può sorgere per particolari spesso irrisori, molti dei quali possono dipendere dall’influenza che le stelle hanno su di noi.

Oggi, quindi, dopo aver visto com’è uscire con gli uomini dello zodiaco e quali sono gli uomini dello zodiaco più infantili scopriremo quando ognuno di noi rischia di diventare troppo emotivo.

Trattandosi di un argomento legato alle emozioni, il consiglio è quello di controllare anche il proprio ascendente in modo da avere un quadro più completo della situazione.

Astrologia: Ecco cosa ti rende troppo emotiva in base al tuo segno zodiacale

Ariete – L’insicurezza

Abituata come sei ad essere sempre sicura di te e ben consapevole del percorso che stai affrontando, quando ti trovi a vivere una qualsiasi forma di insicurezza, finisci con l’andare in panico, diventando di contro particolarmente emotiva. Ansia, nervosismo e a volte persino attacchi di panico, rischiano di affacciarsi nella tua vita, rendendola improvvisamente difficile da gestire e tutto perché non riesci a convivere con un minimo di insicurezza. I momenti di incertezza, però, fanno parte della vita ed è solo capendolo e accettandolo che potrai fortificarti in tal senso in modo da non provare più emozioni troppo forti quando ti trovi ad affrontarne uno.

Toro – La paura di sbagliare

Per te la vita è una sorta di esame che cerchi di superare attimo dopo attimo. Farlo, infatti, ti aiuta a sentirti sicura di te, a cogliere i tuoi limiti e le tue potenzialità. C’è una cosa, però, che non riesci a vivere come dovresti e si tratta della paura di sbagliare. Quando ti assale ti porta a diventare ipersensibile, scontrosa con gli altri e diffidente verso chiunque cerchi di darti una mano. Di sicuro non metti in mostra il tuo lato migliore e questa consapevolezza rende il tutto ancor più difficile. Accettare la possibilità di sbagliare ogni tanto, oltre a farti apparire semplicemente più umana, ti consentirebbe di rilassarti di più e di goderti certi aspetti della vita che, altrimenti, rischi di vivere sempre in preda alle emozioni.

Gemelli – La sensazione di non essere capita

Se c’è una cosa che ti riesce bene è conquistarti le simpatie degli altri e stringere rapporti di amicizia con chiunque incontri. È una tua caratteristica che ben si sposa con il tuo modo di fare gioviale e l’allegria che sprigioni quando sei al meglio di te. Purtroppo, allo stesso tempo, tendi a temere il giudizio di chi ti circonda e quando ti sembra di non essere capita tendi a chiuderti in te stessa ergendo un muro tra te e gli altri. La solitudine, però, non è una cosa che ti si addice, così rischi di diventare troppo emotiva e particolarmente intrattabile. Il tutto per un circolo vizioso che non ti è di nessun aiuto se non per farti star male. Imparare che non tutti possono capirci o amarci sarà una lezione difficile ma ti aiuterà ad appropriarti di una maggior sicurezza che sarà la strada per non sentirti più in difetto quando qualcuno risulta essere del tutto fuori dalle tue corde.

Cancro – La certezza di non essere amati

Quello che ti fa impazzire di più è avere al tuo fianco qualcuno che non ricambia i tuoi sentimenti. Che si tratti del tuo compagno, della mamma o della tua migliore amica, questa sensazione ti fa stare malissimo e ti porta a diventare emotiva come non mai. Purtroppo tu non hai mai il dubbio ma parti già con la convinzione e pertanto convincerti del contrario è estremamente difficile. Impazzire per un pensiero che tante volte non coincide neppure con la realtà è però una mossa sbagliata che dovresti imparare ad evitare, cercando il dialogo e accettando eventuali dissensi perché parte integrante della vita stessa. Prima lo capirai e prima imparerai a vivere meglio.

Leone – La scarsa attenzione del mondo esterno

C’è poco da fare, il tuo ambiente naturale è quello in cui gli occhi di tutti sono puntati su di te. Quando ciò non avviene, il fastidio e l’insicurezza prendono il sopravvento facendo emergere la parte peggiore di te. L’amore incondizionato degli altri ti è infatti indispensabile almeno quanto la loro ammirazione e, non averli, ti fa sentire a disagio al punto da tirar fuori una serie di emozioni che fatichi a padroneggiare. Per questo motivo, dovresti imparare a contare più sulla tua stessa attenzione, dando quella degli altri come opzionale. In questo modo seppur poco felice della cosa, quando ti capiterà di sentirti messa in ombra, riuscirai comunque ad andare avanti senza tragedie o colpi di testa. Dopotutto non c’è nulla più della sicurezza vera in se stessi che può attirare l’ammirazione altrui.

Vergine – La paura del fallimento

Ciò che ti rende particolarmente emotiva è la paura di fallire. Cosa che, ti capita un po’ troppo spesso. Per quanto tu sia solitamente spavalda ed in grado di mostrarti sicura di te, in realtà nascondi infatti diverse fragilità che quando temi di sbagliare sembrano mettersi tutte insieme. Così, finisci con il trovarti dinanzi ad una montagna da scalare e ciò, unito alla tua capacità di vedere le cose spesso più nere di quanto non siano, fa tutto il resto. Per riuscire ad emergere da pensieri cupi e paure spesso inutili, l’unica cosa giusta da fare è quella di imparare ad amarti abbastanza da accettare anche eventuali errori. Dopotutto è da questi che si traggono i più grandi insegnamenti e la stima che hai (o dovresti avere) di te, non deve basarsi sui successi ma su ciò che sai di essere.

