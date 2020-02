Come capire se lo ami davvero in 7 mosse

L’amore è un sentimento importante ma spesso difficile da decifrare. Ecco gli indizi per capire se lo ami davvero.

Se si chiedesse a dieci persone diverse cosa significa amare, la risposta non sarebbe mai uguale. L’amore è infatti un sentimento prezioso ma difficile da spiegare e da comprendere e può cambiare in base a chi lo prova. Ci sono persone che amano in modo totale, altre che prima di tutto mettono sempre e solo se stesse e altre che pur rifiutando l’idea stessa di amore riescono a provarlo senza mai ammetterlo. L’unica cosa certa sull’amore è che quando arriva e viene riconosciuto è così forte da spiazzare anche la persona più solida del mondo. Allo stesso tempo può essere sentito in modi diversi e tutto perché ognuno di noi ha modalità strettamente personali di percepire e vivere emozioni e sentimenti.

Come fare quindi a capire se si ama davvero qualcuno? Se per molte è difficile capire se la persona che si ama è quella giusta per compiere il grande passo, per altre la cosa più difficile è riconoscere il sentimento.

In genere ci sono degli indizi che più di altri lasciano presupporre un sentimento di fondo. Segnali che il corpo ed il cervello (per non dire il cuore), ci inviano al fine di aiutarci a capire cosa stiamo provando. Scopriamo insieme i principali.

Amore: ecco i segnali per riconoscere se ami qualcuno

Si dice che quando si ama davvero qualcuno non ci sia bisogno di chiederselo perché ciò che si prova è così forte da non potersi confondere. Eppure non per tutti è così e a volte la confusione è tale che si rende necessario fare chiarezza dentro di se. Ecco quindi quali sono gli indizi ai quali prestare attenzione per capire se si è o meno innamorati di qualcuno.

Lo pensi sempre. Probabilmente quello legato al pensiero è il primo indizio che si dovrebbe tenere sempre a mente. Se una persona è sempre nei nostri pensieri al punto da saltarci in mente anche in momenti che non c’entrano nulla, allora se non è amore è di sicuro un interesse pronto a diventarlo.

È lui che vuoi vedere o sentire quando sei triste. Se la tua giornata è stata storta e la prima persona alla quale pensi e che vorresti sentire o vedere è sempre la stessa, è probabile che tu sia innamorata. Certo, potresti aver voglia di sentire sempre tua madre o la tua migliore amica ma, fatta eccezione per casi particolari, se alla mente ti viene sempre la stessa persona, è probabile che tu sia già più che coinvolta sentimentalmente.

È la prima persona con cui vuoi condividere le belle notizie. Hai avuto una promozione sul lavoro e la prima persona che chiami è la tua dolce metà o quel ragazzo che ti piace da un po? Forse sotto sotto c’è proprio un sentimento d’amore. Esattamente come avviene per le cose brutte, anche la voglia di condividere le notizie piacevoli è solitamente un segno d’amore.

Con lui ti senti te stessa. Sentirsi centrata e libera di essere quella che sei è una sensazione impagabile che solitamente si prova con la persona che si ama. Ciò avviene perché alla base c’è un legame di fiducia e di rispetto o chissà, forse siete proprio anime gemelle. Il punto è che sentirti bene quando sei con lui e in un modo in cui non ti senti con gli altri è spesso indice d’amore.

Lo vedi ovunque. Ti sembra di vederlo o di sentire la sua voce anche quando non c’è? Questo può essere indice di infatuazione ma quando si protrae per lungo tempo, salvo rare eccezioni, è proprio segno d’amore.

La sua opinione è importante. Se quello che pensa di te è importante al punto da farti star male o renderti immensamente felice, le possibilità che non sia amore sono davvero poche. Meglio iniziare considerare anche gli altri indizi perché c’è un possibile amore all’orizzonte.

Ti manca quando non c’è. Vi siete appena lasciati e già ti manca. Allora è davvero amore. Sentire la mancanza, anche fisica, di qualcuno indica un grande affetto che, in certi casi può essere proprio amore. Se rivederlo è la cosa che desideri di più e non ti spaventa l’idea di passare sempre più tempo insieme, forse è giunto il momento di guardarti dentro ed ammettere che lo ami.

Questi sette indizi sono quelli che si presentano solitamente in modo più evidente quando ci si sta innamorando di qualcuno. In assenza di certezze, quindi, può essere utile analizzarli uno alla volta per capire cosa si prova verso quella persona sorprendentemente in grado di mandarti in confusione. Perché si, anche questo è un indizio di possibile amore.