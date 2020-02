Bugo risponde all’appello di Morgan. Ecco la versione del cantante.

Dopo l’appello fatto da Morgan a Live – Non è la d’Urso, nel quale venivano richieste delle scuse da parte di Bugo a Sergio Endrigo, il cantante ha deciso di replicare dicendo la sua.

Bugo ha così risposto che non intende fare le sue scuse a nessuno e che non le farà mai in pubblico. Il cantante, che in questi giorni è in cima alle classifiche con il brano “Sincero”, almeno per il momento non intende quindi riappacificarsi con Morgan.

