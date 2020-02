Sorridere fa bene alla salute e alla psiche ed è contagioso. Ecco perché bisognerebbe farlo di più.

Avete mai sentito dire che il sorriso è terapeutico? Oltre a far bene a chi lo riceve e ad essere contagioso è infatti in grado di far entrare le persone in sintonia tra loro, di tranquillizzare e di aggiustare persino una giornata storta.

Ma non finisce qui, perché sorridere fa bene alla salute e allo spirito per almeno 10 validi motivi. Per scoprirli guarda il video e clicca qui → Sorridere: 10 motivi per cui fa bene