Le previsioni meteo di domani ci illustrano eventuali precipitazioni, temperature e molto altro ancora per la giornata di domani, mercoledì 19 febbraio.

Le previsioni meteo di oggi ci descrivevano un’Italia ancora priva di pioggia, sebbene le nuvole non stentino ad avanzare sempre più e lungo l’intero Stivale.

Il maltempo sembra dunque ogni giorno più dietro l’angolo e ci si chiede se questo mercoledì sarà il giorno in cui la pioggia avrà infine la meglio.

Scopriamolo insieme consultando le previsioni del tempo per la giornata di domani, un prospetto completo che ci illustra dove regnerà il sole e dove il maltempo lungole prossime ore di mercoledì 19 febbraio.

Previsioni meteo domani, mercoledì 19 febbraio

Le previsioni meteo di domani ci mostrano un’Italia in cui il sole ancora ha il suo abbondante spazio ma la pioggia prende piede, soprattutto nell’aria settentrionale e del centro-nord.

Anche le temperature si registrano in discesa e l’inverno sembra avanzare sempre più lungo il nostro Paese.

Scopriamo dunque nel dettaglio come sarà la situazione meteorologica lungo tutta la Penisola.

Nord

Le previsioni meteo di oggi ci descrivono una situazione ancora instabile per il settentrione italiano dove insistono gli annuvolamenti al Nordest e sulle Alpi confinali, anche con occasionali fenomeni. Stabile e soleggiato il cielo al Nordovest. Le temperature si registrano in diminuzione, con massime comprese tra i 9 e i 14 gradi.

Centro

L’instabilità arriva ora anche sulle regioni centrali del Paese in seguito al passaggio di una rapida perturbazione che determina condizioni di variabilità miste ad acquazzoni sparsi. Le temperature appaiono anche qui in calo, con massime comprese tra gli 11 e i 16 gradi.

Sud

Al meridione invece la situazione appare stabilmente votata al sereno, quantomeno per le prime ore del mattino anche se poi il tempo andrà peggiorando lungo le ore della sera con rovesci in particolare su Campania, Calabria tirrenica, Molise e Puglia. Le temperature saranno però anche qui in diminuzione, con massime comprese tra i 12 e i 17 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com