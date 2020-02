I 5 tipi di matrimonio a cui non serve la Wedding Planner – VIDEO

I 5 tipi di matrimonio a cui non serve la Wedding Planner | Come organizzare da sola le nozze senza richiedere l’aiuto di una coordinatrice di eventi e risparmiare – VIDEO

Se pensi che la Wedding Planner sia indispensabile per la buona riuscita di un Matrimonio, beh, ti sbagli di grosso, perché vi sono alcuni tipi di matrimonio a cui la wedding planner proprio non serve

Se rientri anche tu in uno dei 5 tipi di matrimonio a cui non serve un aiuto esterno da una coordinatrice di eventi, allora sei tra le fortunate perché andrai a risparmiare tanti soldi. Che sia chiaro, la wedding planner è una professionista che, certamente, renderà il tuo matrimonio più organizzato ma, a volte, in alcuni tipi di matrimonio proprio non serve. Scopri se rientri anche tu nei 5 tipi!

