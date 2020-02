Serena Enardu e Pago sono d’accordo? | Parla Giovanni Conversano

Serena Enardu e Pago sono d’accordo su cosa fare e dire al Grande Fratello Vip 2020? Giovanni Conversano svela tutto a Mattino 5.

Pago e Serena Enardu sono d’accordo su come comportarsi nella casa del Grande Fratello Vip 2020. A sganciare la bomba è Giovanni Conversano che, ospite di Mattino 5, afferma di avere dubbi sulla storia tra l’ex fidanzata e il cantante.

Giovanni Conversano: “Serena Enardu e Pago spesso sono reticenti. Al primo errore di lui, lei cercherà di ripulirsi”

Giovanni Conversano, in questi mesi, ha spesso commentato la storia d’amore di Serena Enardu e Pago. Dopo aver visto i like che Serena ha lasciato alle foto di Alessandro Graziani, Giovanni Conversano ha lanciato frecciatine sui social. Oggi, però, ai microfoni della trasmissione di canale 5 condotta da Federica Panicucci, ha ipotizzato un probabile accordo tra Serena e Pago.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

“Nessun uomo in Italia avrebbe il coraggio di avvicinarsi a lei. Se si sono messi d’accordo lo capisco anche, lo preferisco, lo vedo in maniera diversa”, ha dichiarato Conversano a Mattino 5. L’ex tronista di Uomini e Donne rende poi ancora più forti le sue ipotesiPoi ha aggiunto: “Nelle dirette h24, spesso sono reticenti ‘non dire questo, non dire quell’altro’. Io la conosco, segnatevi la data di oggi perché lei cercherà di ripulirsi al primo errore di Pago. Appena ci sarà un errore di Pago, lei dirà: ‘ecco avete visto?’”.



Nel frattempo, nella casa, Serena e Pago hanno avuto l’ennesimo litigio. La Enardu, infatti, ha accusato Pago di essere in un modo quando sono soli e di assumere l’aria da duro quando sono in compagnia degli altri inquilini della casa.

“Vedrai che tornerai felice se esco, nella capanna mi tratti con il sorriso invece secondo me devi essere uguale dentro e fuori, tu invece torni a fare le cose che mi danno fastidio” – spiega Serena mentre Pago si difende amareggiato – “Faccio fatica con le telecamere e le persone, stiamo affrontando i nostri problemi non credo di dover dimostrare niente, mi vuoi dire che non sono educato?”. La Enardu, poi, aggiunge: “Secondo me no, io ho cambiato qualcosa di me per noi, tu invece ancora che scappi quando ti parlo”.