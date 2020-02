Scopri le previsioni meteo per la giornata di domani, un prospetto che, zona per zona, svelerà temperature, precipitazioni e molto altro ancora.

Le previsioni meteo di oggi ci avevano prospettato un lunedì all’insegna del bel tempo ma con una minaccia di pioggia che, a suon di nubi, avanzava a partire dalle regioni settentrionali.

Il sospetto che la settimana prosegua allora all’insegna del cattivo tempo si fa sempre più concreto. Qualcuno riuscirà a scamparla? Dove imperverseranno le piogge delle prossime ore? Scopriamolo insieme grazie alle previsioni del tempo di martedì 18 febbraio.

Previsioni meteo domani, martedì 18 febbraio

Le previsioni meteo per la giornata di domani ci illustrano un’Italia in cui il sole ancora ha la meglio sulle nubi e le piogge si concentrano per lo più nella zona settentrionale del Paese con qualche annuvolamento extra sul centro Italia.

Scopriamo allora meglio nel dettaglio come la situazione meteorologica della Penisola si evolverà nelle prossime ore. Arrivano le previsioni meteo di martedì 18 febbraio, un dettagliato prospetto zona per zona impossibile da perdere.

Nord

Un settentrione spaccato in due quello che ci illustrano le previsioni meteo per la giornata di martedì 18 febbraio con molte nubi e qualche pioggia mattutina su Levante ligure, Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma ampi spazzi soleggiati al Nordovest. Le temperature si mostrano però in rialzo, con massime comprese tra gli 11 e i 16 gradi.

Centro

Le nubi arrivano domani anche sulle regioni del centro Italia con una nuvolosità irregolare, più compatta e insistente soprattutto sulla Toscana, dove non si escludono locali e deboli fenomeni temporaleschi. Le temperature appaiono qui però stazionarie, con massime che ondeggeranno tra i 12 e i 17 gradi.

Sud

Le nuvole e il maltempo avanzano poi verso il meridione anche se qui sembrano mancare fenomeni rilevanti. Gli addensamenti nuvolosi che potremo osservare in Campania e sui versanti tirrenici di Calabria e Sicilia lasceranno poi ampio spazio al sole sul resto della zona. Per quanto riguarda le temperature anche qui non si apprezzano variazioni, con massime che si presenteranno tra i 13 e i 18 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com