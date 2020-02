Dieta, meglio sfatare una volta per tutte un falso mito: la colazione salata infatti secondo molti esperti fa meglio di quella dolce

Tutti quelli che seguono una dieta ferrea oppure solo un regime alimentare equilibrato lo sanno bene. La colazione è uno dei pasti più importanti della giornata, perché getta le basi per tutto quello che verrà. Ma la domanda che tutti fanno è una sola: in dieta, la colazione salata è meglio di quella dolce? La risposta è sì e vi spieghiamo anche i motivi.

Di solito quando qualcuno immagina la colazione salata associa subito il pensiero a frittate, toast, panini farciti e altro. In realtà ci sono molte alternative gustose e sufficientemente caloriche per cominciare bene la giornata. Ma soprattutto fanno meglio di una colazione dolce e lo dicono gli esperti. Per partire alla grande, infatti, deve esserci la giusta porzione di proteine che danno carica e nutrimento necessari .

Un recente studio americano ha offerto spunti molto interessanti. Sono stati esaminati diversi pazienti ai quali era stato riconosciuto il diabete e come dieta per colazione sono stati inseriti 35 grammi di proteine sotto forma di carni bianche, uova e formaggi magri. Al termine della ricerca i risultati sono stati chiari. Il picco glicemico è calato e c’è stato un aumento del controllo insulinico sul metabolismo degli zuccheri. Inoltre è stata anche registrata una decisa riduzione dell’appetito durante gli altri pasti quotidiani.

Colazione salata, cosa portiamo in tavola?

La colazione salata quindi dovrebbe diventare una buona abitudine in tutte le diete ma anche nella vita comune. Aiuta infatti a perdere peso in maniera equilibrata e sana, senza grosse rinunce. In particolare nel menù possiamo alternare le uova, cotte in ogni modo, ma anche pane, pizze e focacce. E ancora, pollo e tacchino, prosciutto cotto, formaggi freschi. Accanto a questo vanno bene torte salate e frutta secca. Tutto per arrivare al 20-25% delle calorie quotidiane, quello che normalmente dovrebbe essere il contributo giornaliero della colazione.

Ma non è tutto, perché la colazione salata contribuisce anche a dare un maggiore senso di sazietà e produce meno zuccheri. Ovviamente però dobbiamo evitare cibi ricchi di grassi e ridurre anche al minimo il sale. Quindi evitiamo insaccati e formaggi stagionati, ma anche i fritti.

Quindi cosa dobbiamo mangiare per una corretta colazione salata? L’idea di base è quella di fare un mix tra fibre, proteine, grassi e sali minerali

Qualche esempio concreto? Una frittata di due uova con le cipolle o le patate,l oppure una fetta di pane tostato con l’olio extravergine. Ma va bene anche la focaccia (quella classica tipo la ligure), una fetta di pizza margherita, il pane con il burro. O ancora un toast con mozzarella e prosciutto cotto, secondo i vostri gusti.