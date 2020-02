Caterina Balivo e sua suocera sono state protagoniste di un adorabile siparietto televisivo nei salotti di Francesca Fialdini, e Caterina ha anche rivelato come ha conquistato suo marito.

Caterina Balivo è un volto televisivo amatissimo dal grande pubblico, soprattutto per il garbo e per l’educazione con cui conduce i suoi programmi televisivi.

Perfetta padrona di casa a Vieni Da Me, Caterina si è ritrovata per una volta dall’altra parte della barricata, partecipando in qualità di ospite al programma di Francesca Fialdini “Da Noi … A Ruota Libera”.

Caterina ha avuto così la possibilità di parlare a cuore aperto (e a ruota libera) del meraviglioso rapporto con suo marito Guido, sposato con lei da ben dieci anni.

Guido e Caterina hanno già due bellissimi bambini e, se fosse per Caterina, ne arriverebbe presto un terzo. Questo argomento pare sia uno dei pochi su cui i due non hanno una visione simile del futuro: la presentatrice ha infatti rivelato di recente che suo marito è contrario al terzo figlio (per motivi assolutamente comprensibili!).

Per quanto riguarda tutto il resto, invece, la famiglia di Caterina Balivo sembra benedetta da una grande armonia e soprattutto è fondata su un grande amore che sbocciò, anni fa, proprio grazie all’intraprendenza della presentatrice. Nel frattempo, la Balivo è anche riuscita nel difficilissimo compito di conquistare sua suocera: la prova è arrivata proprio durante la sua intervista.

Caterina Balivo: “Quel mostro di suocera!” (ma è uno scherzo)

Guido Mario Brera, marito di Caterina Balivo, è un imprenditore dotato di non comuni abilità artistiche. Guido, infatti, è anche uno scrittore e proprio con questo “titolo” decise di presentarsi a quella che sarebbe diventata la sua futura moglie.

I due si incontrarono per la prima volta durante una cena con amici comuni e, non molto tempo dopo, Guido fece in modo di farle arrivare l’incipit di un libro che stava scrivendo in quel periodo.

Ben lontana dal biasimare Guido per l’invadenza, Caterina rimase impressionata in maniera molto positiva sia dal gesto sia dalle abilità di Guido: nel giro di pochissimo tempo era già in contatto con Lamberto Sposini (che le aveva consegnato l’incipit) chiedendogli informazioni sull’imprenditore – romanziere che Sposini conosceva piuttosto bene.

Fu proprio Lamberto Sposini a rivelare alla Balivo che l’uomo che le aveva inviato l’incipit del romanzo non era uno scrittore di mestiere. Il giornalista, novello Cupido, procurò anche a Caterina il numero di telefono di Brera.

Prendendo la palla al balzo, Caterina Balivo decise di fare il primo passo e da quel momento nacque la storia con Giulia Maria Brera, che dura da ormai dieci anni. In difesa di Guido c’è da dire che, anche se all’epoca non era (ancora) uno scrittore, in seguito i suoi libri li ha pubblicati davvero.

Da pochissimo è uscito il suo nuovo romanzo, La Fine del Tempo, che è il terzo pubblicato dopo Tutto è in Frantumi e danza – L’Ingranaggio Celeste e I Diavoli (edito da Rizzoli).

A conclusione dell’intervista con Caterina Balivo, Francesca Fialdini ha voluto mostrare alla presentatrice – piuttosto incredula e probabilmente un po’ spaventata – anche un video messaggio della suocera Marella, la mamma di Guido che ha avuto per lei soltanto parole bellissime.

Oltre ad averla definita una nuora D.O.C., la signora Brera ha anche affermato di avere grandissima stima per Caterina, che ha dimostrato nel corso del tempo di saper arrivare al cuore delle persone. Ha anche aggiunto di essere molto felice di avere Caterina nella sua vita.

Inutile dire che, sul finire del messaggio, Caterina Balivo era commossa fin quasi alle lacrime e ha voluto ricambiare le parole gentilissime di sua suocera definendola una donna tutto d’un pezzo e, ovviamente, un’ottima madre per Guido.

L’intesa è così perfetta che su Instagram Caterina si è anche presa la libertà di scherzare, definendo la signora Mirella “quel mostro di suocera”.

