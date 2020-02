Per preparare questa conserva sott’olio, iniziate a sterilizzare i barattoli a chiusura ermetica, ecco come: in una pentola capiente con bordi alti e sistemate al suo interno un canovaccio pulito. Adagiate i barattoli senza guarnizione, sistemate dei canovacci per evitare gli urti, poi riempite la pentola con acqua fino a ricoprire tutti i barattoli. Portate ad ebollizione, poi spegnete la fiamma, togliete i barattoli e asciugateli bene.

Adesso dovete tagliare la parte più dura del gambo, pelatele e tagliate via le punte per ottenere il cuore del carciofo e dividete a metà i carciofi.

Eliminate tutta la barbetta centrale, man mano che pulite i carciofi immergeteli nella ciotola con dell’acqua e del succo di limone, così evitate che si possano annerire.

Scolate i carciofi e teneteli da parte.

Riscaldate una griglia sul fuoco fate cuocere i carciofi per 5 minuti per lato, metteteli in un piatto, in una ciotolina mettete l’aglio ed il peperoncino tagliati a pezzetti e del prezzemolo tritato secco. Adesso preparate i carciofini sott’olio, li mettete nei barattoli, aggiungete il preparato con aglio nei barattoli di vetro, si consiglia di riempire il barattolo lasciando 2 centimetri dal bordo. E’ importante che i carciofi siano ben immersi nell’olio d’oliva, poi chiudete i barattoli e mettete in dispensa, lasciate riposare per circa 10 giorni prima di assaggiarli.