Atterraggio d’emergenza per Pupo, che potrebbe non essere in grado di raggiungere gli studi di Canale 5 per la diretta del Grande Fratello VIP di questa settimana. Cos’è successo davvero?

Nel corso della scorsa settimana Pupo ha volato fino a New York, probabilmente per motivi di lavoro. Il cantante e apprezzato opinionista di questo Grande Fratello VIP sotto l’egida di Alfonso Signorini credeva di tornare in tempo per la puntata di oggi 17 Febbraio, ma le cose non si sono messe bene.

A causa di quello che Pupo si è limitato a descrivere come “uno squilibrato” l’aereo su cui il cantante viaggiava si è trovato a dover provvedere a un atterraggio di emergenza.

La notizia è stata data da Pupo prima via Twitter, quindi attraverso il profilo ufficiale di Instagram.

Pupo: atterraggio di emergenza, paura e rabbia

Quando si affronta un lungo viaggio in aereo è normale vivere momenti d’ansia e di preoccupazione. Naturalmente le persone che, come i personaggi di spettacolo, sono abituate a servirsi regolarmente del trasporto aereo, affrontano questi spostamenti in maniera molto più tranquilla e rilassata delle persone meno abituate a volare.

Purtroppo però le brutte avventure capitano a tutti, esattamente com’è accaduto a Pupo, il quale ha condiviso con i propri follower la preoccupazione per un atterraggio di emergenza che il suo aereo ha dovuto effettuare a Londra prima di rientrare in Italia come previsto.

Se il primo pensiero – purtroppo – è sempre quello dell’attentato terroristico, fortunatamente questa volta si è trattato soltanto di un passeggero indisciplinato o addirittura “squilibrato”, come lo ha definito lo stesso Pupo.

A causa delle operazioni di atterraggio a Londra, il volo ha accumulato un forte ritardo, tanto forte da compromettere, potenzialmente, gli impegni di Pupo con Canale 5.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Real Pupo (@enzoghinazzi) in data: 16 Feb 2020 alle ore 7:22 PST

Solo una brutta avventura e qualche inconveniente, quindi, che però hanno rovinato probabilmente la gioia di Pupo per la sua trionfale tournée in Canada e Stati Uniti.

Il tour internazionale di Pupo è stato seguito da moltissimi spettatori e fan del cantante, che hanno anche inondato i suoi social di messaggi di ammirazione e di ringraziamento.

Dopo aver cantato in Europa, Stati Uniti e Canada, Pupo si prepara a una serie di date in Australia entro il mese di Aprile, nella speranza che non si presentino altri “squilibrati” a rovinare il suo trionfale ritorno in Italia.

Nel frattempo, se Pupo dovesse riuscire ad arrivare in tempo per la diretta del Grande Fratello VIP, troverebbe diversi argomenti caldissimi ad attenderlo: le notti bollenti di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro e la storia infinita tra Pago e Serena Enardu.

