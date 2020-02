Astrologia | Ecco com’è uscire con gli uomini dello zodiaco

Scopri com’è uscire con gli uomini in base al loro segno zodiacale. Il parere delle stelle segno per segno.

Quando si deve uscire con qualcuno, i pensieri a riguardo sono tanti e le ansie, crescono in proporzione alle aspettative e al grado di interesse che si ha per quella determinata persona. Ogni uomo ha delle caratteristiche strettamente personali che possono rendere una prima uscita insieme più o meno interessante. Conoscerne alcune può aiutare a gestire meglio il primo appuntamento. In questo modo, infatti, non si avranno aspettative deluse ma si saprà leggere un po’ meglio tra le righe, riuscendo persino a migliorare un’uscita che altrimenti potrebbe non essere perfetta.

Dopo aver visto qual è la parte di noi da preservare sempre e cosa va fatto per migliorare la propria vita scopriamo quindi com’è uscire con gli uomini dello zodiaco. Come, sempre, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente del segno con cui si vuole uscire in modo da avere più possibilità di prevedere cosa ci aspetta.

Ecco come potrebbe essere uscire per la prima volta con un uomo in base al suo segno zodiacale

Ariete – Energizzante

L’uomo dell’Ariete è solitamente una persona che amana mettersi in gioco e che nella vita tende a sperimentare tutto ciò che è possibile tuffandosi nel vuoto più spesso di quanto si possa pensare. Uscire con una persona così può quindi essere come una scarica di adrenalina. Se intende stupire, infatti, lo farà cercando di creare aspettative alte con qualcosa di davvero speciale. Allo stesso modo potrebbe scegliere di temporeggiare e cercare di capire prima chi ha di fronte. In ogni caso uscire con un uomo dell’Ariete sarà sempre un’esperienza interessante e che vale la pena di vivere.

Toro – Caloroso

La prima uscita con un nato sotto il segno del Toro? Sicuramente calorosa. Si tratta infatti di una persona che ha sempre a cuore gli altri ed il loro benessere. Il problema sorge quando i modi di fare gentili e carichi di riguardi sono più legati al piacere di far star bene chi hanno dinanzi piuttosto che ad un interesse sincero. Per il resto una prima uscita avrà sempre un che di romantico o quantomeno di caloroso e questo vale sia per i modi di fare che per la scelta di come trascorrere il momento. Si tratta quindi di un’esperienza che chi è romantica apprezzerà particolarmente ma che risulterà piacevole praticamene per chiunque, specie a fronte di un interesse.

Gemelli – Divertente

L’uomo dei Gemelli è una persona che ama stare tra la gente e che pertanto è abituata ad avere a che fare con persone diverse. È dunque probabile che sappia come mettere a proprio agio e che nel farlo riesca persino a mostrarsi divertente. Un’uscita con un uomo di questo segno implica sicuramente una certa dose di divertimento che sarà resa ancor più vivida dal suo modo di tener viva la conversazione e di rendere piacevole ogni momento. Uscirsi insieme lascerà un bel ricordo al di là di come procederà il rapporto. E chissà che in mancanza di un trasporto romantico non possa comunque nascere una bella amicizia.

Cancro – Particolare

L’uomo del Cancro, quando si tratta di uscite, può risultare parecchio imprevedibile. Se da un lato sa come mostrare il suo lato galante, dall’altro potrebbe preferire qualcosa di più alla mano in modo da aver modo di studiare la persona che gli interessa prima di compiere passi importanti. Per questo motivo, prevedere come sarà uscirci insieme può essere difficile. Di sicuro, non mancherà un certo trasporto e la gentilezza sarà sempre in primo piano. Attenzione, però, perché si tratta di un segno zodiacale parecchio suscettibile ed una parola sbagliata potrebbe fare più danni di quanto non si crede. Detto ciò, una sola uscita basterà a capire a cosa si va incontro.

Leone – Unidirezionale

Il bisogno di sentirsi sempre al centro dell’attenzione fa dell’uomo del Leone una persona in grado di monopolizzare anche un’intera serata. Da una prima uscita insieme ci si può quindi aspettare di scoprire tante cose di lui e tutto perché non smetterà di parlare di se per un solo istante. D’altro canto c’è da dire che sa come attirare l’attenzione, risultando interessante, brillante e se lo vuole, in grado di ammaliare. La buona riuscita della serata dipende quindi, almeno in parte, dalla capacità di ascolto di chi decide di uscirci insieme e dalla voglia di essere a propria volta al centro dell’attenzione. Sul podio, si sa, c’è infatti posto solo per uno alla volta.

Vergine – Intimistico

L’uomo della Vergine non è esattamente portato alla socializzazione. Per questo motivo, una prima uscita a due potrebbe essere estremamente riservata e, di conseguenza, molto adatta a conoscersi meglio. Solitamente si mostra un buon ascoltatore e può apparire un po’ troppo silenzioso e ciò avviene perché è abituato a studiare chi ha davanti in modo da farsene un’idea più precisa. Che si tratti di un’uscita al parco, di una cena o di un pomeriggio al cinema, avvertire un senso di intimità sarà semplice almeno come sarà l’impressione di essere in qualche modo sotto esame. Per fortuna, a parte questo, il resto scorrerà abbastanza serenamente, specie in presenza di gusti o passioni comuni.

