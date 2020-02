Scopri le previsioni meteo di domani, un prospetto zona per zona che rivela temperature, perturbazioni ed eventuali precipitazioni di tutta la Pensiola.

Alle porte di una nuova settimana tutta da vivere una domanda senza dubbio aleggia nella mente di tutte noi: che tempo farà domani?

E’ giunto il momento di scoprire che cosa il cielo ha in serbo per tutte noi lungo la giornata di domani, lunedì 17 febbraio, il giorno che apre la settimana che verrà.

Partiremo sotto il sole o con una pioggia battente? State a vedere.

Previsioni meteo domani, lunedì 17 febbraio

Inizia ad avanzare il mal tempo per l’inizio di questa nuova settimana.

Le previsioni meteo di domani ci presentano un lunedì in cui dal nord iniziano a scendere preoccupanti nubi, miste spesso a qualche inattesa precipitazione.

Dopo tanto sole risultava difficile infatti prevedere un ritorno del mal tempo ma così pare che inizierà la nuova settimana, almeno per parte degli italiani.

Anche tu farai parte di questo ristretto gruppo scarsamente fortunato? Scoprilo consultando le previsioni del tempo di domani in un dettagliato prospetto per ogni zona della Penisola.

Nord

Parte all’insegna di nuvole e pioggia la settimana del settentrione italiano con cieli molto nuvolosi in Val Padana e con deboli precipitazioni su Liguria, oltre che tra Piemonte orientale e Lombardia occidentale. Le temperature appaiono stazionarie, con massime che si registreranno comprese tra i 12 e i 14 gradi.

Centro

Inizia invece all’insegna di un meteo stabile e soleggiato la settimana delle regioni centrali, un po’ come si era concluso questo weekend. Unica eccezione per la Toscana, dove avremo molte nubi miste a qualche locale pioviggine. Le temperature anche qui appaiono stazionarie, con massime che ondeggeranno tra i 14 e i 18 gradi.

Sud

Anche le regioni del meridione si caratterizzeranno in questo lunedì per un tempo stabile e soleggiato, con qualche nube in più che potrà insistere tra Campania e Calabria tirrenica. Le temperature anche qui si presentano senza variazioni rispetto al weekend, con massime comprese tra i 13 e i 17 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com