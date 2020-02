La Legge dello specchio | La regola che ti mostra come essere felice

La Legge dello Specchio | La regola che ti mostra “magicamente” come essere felice. Ecco come utilizzarla nella vita di tutti i giorni e liberarti del peso dei problemi

Da sempre siamo alla continua ricerca, quasi spasmodica, dello scoprire chi siamo realmente. Ci riusciamo? Molte volte no, forse qualcuno ci si avvicina, ma nella maggior parte dei casi, noi umani siamo così concentrati nel vivere tutto subito e di fretta che, non ci soffermiamo mai, davvero, sul “chi siamo” e, cosa molto più importante sul “cosa vogliamo”. Non parlo del volere “materiale” ma su cosa vogliamo davvero per noi, cosa ci fa stare bene realmente. Non lo sappiamo in verità, ci aggrappiamo al pensiero che “forse” ci potrebbe far star bene “quello” piuttosto che “quell’altra cosa” ma poi, in fondo, perché siamo sempre così arrabbiati e tristi? Ecco, la “legge dello specchio” ci mette difronte alle nostre verità, alle nostre paure e ai nostri fastidi. Ci fa capire davvero cosa è importante e come ottenerlo per essere più felici. Possiamo racchiudere il concetto della “legge dello specchio” con un aforisma di Carl Gustav Jung “Tutto ciò che non vogliamo sapere di noi stessi finisce sempre per giungerci dall’esterno e assumere la forma di Destino“. Ecco, cerchiamo di capirci un po’ di più sulla legge dello specchio e come possiamo usarla a nostro vantaggio nella vita di tutti i giorni. D’altronde essere felici non è facile se non sai come fare!

La Legge dello Specchio | Come essere felici guardandosi dentro

La Legge dello Specchio ci dice che l’origine dei nostri sentimenti negativi verso una determinata persona risiede nel nostro cuore e non nell’altro. In altre parole, ci insegna che i sentimenti nascono dentro di noi, ed è per questo che siamo noi i responsabili della gestione delle nostre convinzioni, delle nostre idee e dei cattivi pensieri che formuliamo sugli altri. In altre parole, tutto ha inizio e fine dentro se stessi: Ciò che diamo è ciò che riceviamo indietro: ciò che è dentro lo è anche fuori. E, pertanto, tutto ciò che è dentro di noi (paure, ostacoli e convinzioni) finiamo per estrinsecarlo in situazioni pertinenti. Cosa voglio dire? Tutto ciò che temiamo, che non ci piace o ci infastidisce, finisce, inevitabilmente, per interferire con la nostra realtà. Tutto ciò che vogliamo dimenticare e allontanare, ci perseguiterà comunque attraverso avvenimenti correlati perché la nostra realtà e fatta anche di “specchi” che riflettono la nostra vita interiore, come se la nostra realtà fosse uno specchio che ci restituisce l’immagine che stiamo generando.

Quello che consideriamo il nostro lato oscuro è la porta di accesso a degli immensi doni. Dentro di noi esiste ogni opposto e il nostro compito è quello di abbracciare e accettare tutto ciò che siamo. Non si può cogliere tutta la luce finché non si sarà accettata tutta la nostra ombra. Scopriamo, quindi, come riuscire ad essere finalmente felici con noi stessi.

Come praticare la Legge dello Specchio | Le 3 Fasi

Il mondo che ci circonda è la fedele riproduzione di ciò che siamo interiormente, l’esterno è interno e la realtà ci fa praticamente da specchio. In sintesi è proprio questa La Legge dello specchio. Ma cosa significa che la realtà ci fa da specchio?

Hermann Hesse ce lo spiega con uno dei suoi tanti pensieri: “Quando odiamo qualcuno, odiamo nella sua immagine qualcosa che è dentro di noi”.

In poche parole ci spiega come tutto ciò che nel mondo ci piace, tutto ciò che ammiriamo e che ci procura delle belle sensazioni, in realtà sta rispecchiando aspetti di noi che abbiamo già integrato, che si trovano al nostro interno.

Allo stesso modo, tutto ciò che nel mondo ci procura fastidio e che non sopportiamo, non è altro che il riflesso di quei lati della nostra personalità che ancora non accettiamo e rifiutiamo.

Mettendo in pratica la Legge dello Specchio, riusciremo a gestire i nostri problemi con gli altri (familiari, amici, colleghi di lavoro, ecc.). La Legge dello Specchio si esprime su tre livelli, questi sono:

Ti dà fastidio ciò che sei Ti dà fastidio ciò che vorresti essere Ti dà fastidio ciò a cui hai dovuto rinunciato o che ti è stato sottratto

Quindi se pensiamo di vedere qualcosa di sbagliato al nostro esterno, nelle persone o nelle situazioni, in realtà stiamo semplicemente osservando qualcosa che si trova al nostro interno. Ecco che nasce così una delle emozioni inferiori (negativa) maggiormente diffusa negli esseri umani: il fastidio.

1. Ti dà fastidio ciò che sei

Se ti infastidisce una persona poco rispettosa, chiediti in quali occasioni tu non mostri rispetto. La legge dello specchio è molto chiara al riguardo: se la mancanza di rispetto non fosse qualcosa di intrinseco in te, non avresti fastidio per le persone irrispettose. La stessa cosa vale se, invece, ti irrita una persona aggressiva probabilmente giudichi sbagliata la tua aggressività; il tuo fastidio, dunque, ti sta mostrando alcuni aspetti di te che altrimenti non vedresti. In sostanza, ti arrabbi facilmente perché non accetti questa parte di te, allora, appena qualcuno si arrabbierà facilmente ti darà fastidio.

Dunque, dobbiamo prendere in esame le cose che ci danno fastidio negli altri. Per esempio: Perché ci irritano i commenti di nostra madre durante i pranzi in famiglia? Perché non riusciamo più a ragionare quando siamo in compagnia di nostro fratello? Perché non sopportiamo di non essere supportati quando lo vorremmo?

Attenzione però a non cadere nell’equivoco. Se una persona mostra aggressività o mancanza di rispetto nei tuoi riguardi, è normale essere infastiditi. Se, al contrario, ti infastidiscono, in modo assoluto, le persone irrispettose o le persone aggressive, si applica la legge dello specchio.

Per analizzare tutto questo, bisogna fare una lista con tutti gli elementi che ci infastidiscono delle persone che ci circondano. Probabilmente ci renderemo conto che ci sono valori che stiamo disprezzando e che ci sono cose che neanche noi facciamo come dovremmo. Per questo motivo, il passo successivo è fare una lista di ciò per cui dobbiamo essere grati alle persone per noi irritanti: di sicuro avranno fatto almeno una cosa buona per noi. Sapremo di esserci liberati quando l’elemento dell’altro che ci risultava così fastidioso smetterà di stizzirci.

2. Ti dà fastidio ciò che vorresti essere

Ci dà fastidio chi non rispetta le regole perché anche noi vorremmo trasgredirle, ma non abbiamo il coraggio di farlo, ci dà fastidio chi ci invita ad un matrimonio o una laurea perché noi non siamo riusciti a sposarci o a laurearci.

Ora ti chiederai: quindi, se ambivo a sposarmi e non ci sono riuscita, starò sempre male solo a sentir parlare di matrimonio? Beh si, se non lavori su te stessa. Lavorare su se stessi vuol dire rimboccarsi le maniche per capire cosa davvero vuoi dalla vita. Pensi ancora che ti serva un uomo per ambire alle tue aspirazioni? Allora fallo, anche se hai 70 anni on è mai troppo tardi per sposarsi o per laurearti. Però devi anche chiederti: davvero mi serve sposarmi o laurearmi per ambire alle mie aspirazioni? Magari scoprirai che le tue gratificazioni le stai già ottenendo.

Magari pensi di essere una fallita solo perché non hai una laurea. Ecco l’errore più grosso della tua vita: sappi che il successo non si misura per gli obiettivi riusciti ma per il coraggio nell’affrontare e gestire un fallimento. Se non hai la laurea che speravi o non sei sposata ma comunque conduci un’esistenza fatta di gratificazioni, beh direi che rimuginare sul passato non ha senso. Siamo in continua evoluzione; magari le cose a cui non davi peso ora hanno la priorità e viceversa. Ora che conosciamo un po’ meglio questa Legge Universale è il caso che la usiamo per lavorare su noi stessi, attraverso l’autosservazione.

Osserviamo i nostri fastidi e cerchiamo di capire per quale motivo proviamo l’emozione del fastidio con una determinata persona o in una determinata situazione. Questo ci permetterà d’indagare meglio su chi siamo realmente, cosa c’è al nostro interno e su quale aspetto dobbiamo “lavorare” maggiormente per uscire da questo mondo illusorio.

3. Ti dà fastidio ciò a cui hai rinunciato

Se abbiamo rinunciato a una storia d’amore, critichiamo quelle persone che invece “vivono in coppia”. Se da piccoli i nostri genitori ci negavano alcune cose, ora da grandi, ci dà fastidio vedere quei genitori che danno tutto ai propri figli. Il problema di fondo, però, non sono le coppie che vivono felici o i giocattoli che da bambini non abbiamo avuto, no, il problema vero siamo solo noi! Perché facendo così scegliamo di rimanere ancorati ad un passato che, per l’appunto, è passato e non il presente.

Accettazione è la parola chiave, amate e perdonate voi stessi, perché là fuori non c’è niente e nessuno da perdonare.

La Legge dello Specchio | Le fasi conclusive

La Legge dello Specchio è quindi una forma passiva, un semplice guardare ed osservare, che si completa con la sua forma attiva, ovvero la Legge di Risonanza, dove il simile attrae il simile, proprio per specchiarsi meglio.

La prima fase porterà alla comprensione che in realtà i difetti non sono presenti negli altri, ma sono semplicemente nostre proiezioni, quindi appartengono a noi, ma non spaventatevi: si tratta semplicemente di conoscere, di accettare totalmente questi difetti come nostri, affinché essi non si manifestino più all’esterno.

All’inizio può non risultare semplice come lavoro, in quanto ci vuole una buona dose di sincerità e di autocritica per riconoscere in noi stessi quei difetti che abbiamo sempre criticato negli altri, ma osservandoci con costanza, quotidianamente, soprattutto nei momenti in cui gli altri ci fanno letteralmente imbestialire, possiamo fare delle “scoperte” impensabili su noi stessi e vedere come gli altri non sono altro che la gigantografia degli aspetti della nostra psiche che non vogliamo assolutamente vedere. Spesso combattiamo contro qualcuno o qualcosa, fino ad arrivare al punto di odiarlo profondamente, senza neanche minimamente immaginare che stiamo semplicemente tentando di soffocare un nostro aspetto interiore.

Dunque, attraverso La Legge dello Specchio, possiamo riconoscere che la persona che ci sta facendo arrabbiare è soltanto uno specchio, una parte di noi che ci sta offrendo la possibilità di conoscerci e migliorarci. Questo non vuol dire che non dobbiamo arrabbiarci, ma dobbiamo sfruttare quest’opportunità che ci è concessa, perché diventa un nuovo modo di vedere le cose.

Ad ogni modo, conoscere la Legge dello Specchio vi aiuterà ad essere prudenti e a non alimentare il rancore e i sentimenti negativi. Non dimenticatevi che proiettate sempre quello che avete dentro di voi; pertanto, tutto ciò che vedete negli altri probabilmente ha più a che fare con voi che con loro.

Il fastidio di per sé, non è mai oggettivo, bensì soggettivo. Una determinata situazione o persona, può essere fastidiosa per me, ma non per qualcun altro ad esempio. Questo ci fa capire come in realtà non è la situazione o la persona ad essere sbagliata, ma siamo noi che ci auto-conferiamo la facoltà di giudizio, convinti che abbiamo a che fare con qualcosa che sta all’esterno di noi ma in realtà, stiamo solo giudicando noi stessi.

Il tuo mondo esteriore riflette inevitabilmente il tuo mondo interiore ed è questo che La Legge dello Specchio ti mostra. Ora, spetta solo a te, guardare con occhi diversi la tua immagine riflessa per capire realmente chi sei e come essere felice.

(Fonti: psicoadvisor.com – tragicomico.it)