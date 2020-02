Scopri qual è il tipo d’uomo più adatto a te, in base al tuo segno zodiacale.

Ognuno di noi ha in mente un partner ideale o una serie di caratteristiche che messe insieme possono dar vita alla persona perfetta, quella in grado di far battere il cuore, di far provare attrazione e di dar vita ad un sentimento sicuramente diverso dalla semplice amicizia. Si tratta di predisposizioni difficili da controllare, spesso inspiegabili ma che funzionano in modo incredibile. Così basta incontrare qualcuno che ne abbia più di una e che le sappia sfoggiare al momento giusto per sentirsi immediatamente attratte e tutto con il rischio persino di perdere la testa.

Ma come funzionerebbe se ad attrarre fosse una sola caratteristica? Proviamo a scoprire insieme qual è l’aspetto più importante che un uomo deve avere per attrarre ogni donna dello zodiaco. In questo modo si possono capire molte più cose di se e, ovviamente, dei propri gusti. Dopo aver visto quali sono le caratteristiche dei nati sotto il segno della Bilancia e quali sono i segni dello zodiaco che non smettono mai di sperare, oggi scopriremo qual è il tipo d’uomo più adatto ad ogni donna dello zodiaco. Trattandosi di sentimenti, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente per capire quale caratteristica è più importante o se ci sono assonanze tra le stesse.

Scopri qual è il tipo di uomo con cui dovresti stare in base al tuo segno zodiacale

Ariete – L’uomo intraprendente

A te piace vivere le favole e sei da sempre attratta da uomini che siano in grado di tenersi testa, che siano abbastanza sicuri di se da non temere i tuoi estri e che appaiano intraprendenti e con tanta voglia di fare. Quando incontri qualcuno che ha queste caratteristiche tendi a perdere letteralmente la testa, sforzandoti di apparire al top per piacergli e puntando così dritto al suo cuore. Ricorda, però, che questo tipo di uomo esige una donna come sei tu al naturale. Quindi, sii più sicura di te ed evita di cambiare per piacergli. Rischieresti di ottenere l’effetto opposto apparendo insicura dei tuoi mezzi, cosa che invece non sei assolutamente.

Toro – L’uomo ricco di attenzioni

La tua vena romantica, ti porta a perdere la testa per uomini che siano sicuri di se ma al contempo romantici e pronti a spendersi per la persona che amano. Sei probabilmente, tra le poche che apprezzano ancora un corteggiamento fatto come si deve e per questo motivo quando qualcuno si avvicina a te con queste intenzioni non puoi che sentirti emozionata, consapevole di quanto sia ormai una cosa molto rara. Il tuo uomo ideale è quindi quello che sa come prenderti e che sa attendere per entrare in sintonia con i tuoi tempi che, si sa, non sono poi così veloci. Nonostante la tua difficoltà nell’aprirti con gli altri, però, un uomo così potrebbe fare la differenza, portandoti a sognare in modo unico e facendosi così strada nel tuo cuore. Essere te stessa sarà il miglior ringraziamento che gli potrai fare.

Gemelli – L’uomo spiritoso

Se si parla di caratteristiche è difficile che tu riesca a restare della stessa idea per più di due giorni. Il uomo ideale, quindi, dovrebbe cambiare così rapidamente da non essere umano. Per fortuna ci sono aspetti che forse non cogli ancora ma che possono rientrare tra le caratteristiche stabili e in grado di rendere qualcuno la persona in grado di farti battere il cuore. Un esempio? L’uomo spiritoso. Al suo fianco ti senti sicura di te e consapevole del fatto che in qualsiasi momento saprà cogliere il lato ironico aiutandoti a sfuggire sia la noia che eventuali momenti spiacevoli. È questa una qualità alla quale non puoi restare indifferente, specie se si pensa alla tua voglia di condividere momenti speciali con qualcuno che sappia dimostrarsi in grado di apprezzarli. E cosa è meglio di qualcuno che sa sempre trovare il lato buffo o ironico della situazione? Queste caratteristiche unite al tuo acume e alla voglia di divertirti che ti porti dentro, vi renderanno due persone in grado di completarsi a vicenda.

Cancro – L’uomo affidabile

Ciò che ti attrae di più in un uomo non è tanto l’aspetto fisico quando la sua affidabilità. Sapere che hai accanto una persona della quale fidarti in ogni contesto e che tiene a te e alla tua felicità, per te è più che sufficiente a farti battere il cuore. Il tuo uomo ideale, quindi, dovrebbe essere già innamorato di te e prodigo di attenzioni in grado di emozionarti e di portarti a dargli quel minimo di fiducia, indispensabile a consentirgli di entrare nel tuo mondo privato. Complicità e voglia di venirti incontro faranno il resto, facendoti sentire una principessa e dandoti modo di sperimentare un sentimento diverso dal solito e nel quale lasciarti coccolare, esattamente come piace a te.

Leone – L’uomo sicuro di se ma in grado di dare attenzioni

Per te che sei così sofisticata e complicata, l’uomo ideale non può avere una sola caratteristica ma un mix di quelle che reputi più importanti. Se da un lato desideri un uomo che ti metta al centro del suo mondo riempiendoti di attenzioni, dall’altra hai bisogno di avere al tuo fianco qualcuno da poter considerare tuo pari, che sia affascinante e che ci sappia fare con gli altri ma sopratutto con te. Ciò significa che dovrà brillare ma lasciarti lo spazio per farlo più di lui e che quando ciò accade dovrà ammirarti facendoti sentire una principessa. Un uomo sicuramente complesso e difficile da trovare, ma pur di non accontentarti sei disposta anche ad attendere, no?

Vergine – L’uomo colto

Se c’è una cosa che ti affascina da sempre questa è l’intelligenza e la capacità di parlare e di esprimersi in modo corretto. L’uomo in grado di farti battere il cuore deve essere sicuro di se e avere sempre i giusti argomenti con i quali coinvolgerti. A ciò dovrà unire anche una certa razionalità e proprietà di linguaggio, indispensabili per darti la sicurezza di poter trascorrere del tempo di qualità al suo fianco. Perché se c’è un aspetto che proprio non transigi è la presenza di spirito, cosa che ti attrae ben più di altre cose, andando in coppia con la tua intelligenza e voglia di scoprire cose che ancora non conosci. Ricorda però di dare lo stesso in cambio perché un uomo di questo tipo vuole sempre un’interlocutrice che sappia essere alla sua altezza e di sicuro saprà apprezzare la tua capacità di analisi e di critica, ovviamente costruttiva.

