Cosa cucino con la Zucca | 5 ricette in 5 minuti – VIDEO

Cosa cucino con la Zucca | 5 ricette in 5 minuti: dagli antipasti sfiziosi ai secondi facili e gustosi. Non sai come usare la zucca? Ecco le video soluzioni per te

E’ domenica, si sta avvicinando l’ora del pranzo e non sai assolutamente cosa cucinare perché in frigo hai solo una zucca e pochi altri ingredienti? Niente panico, le migliori ricette sono quelle per le quali si utilizzano solo pochi ingredienti, genuini e sani. La zucca è una di quelle! Dal sapore delicato e molto versatile in cucina, la zucca è davvero un ingrediente che puoi usare per ogni piatto dolce o salato, dagli antipasti ai dolci. Pensi che il tempo a tua disposizione sia poco? Anche per questo, nulla di cui preoccuparti, perché la zucca può essere usata anche per piatti veloci. Se non hai molte idee, eccoti servite alcune delle migliori, tutte per te: 5 ricette in 5 minuti per deliziare i palati di grandi e piccini.

Potrebbe interessarti anche: 1 Ingrediente 3 Ricette veloci e pratiche con la Zucca

Cosa cucino con la Zucca | 5 ricette in 5 minuti

Per rendere i tuoi piatti sfiziosi, leggeri e genuini la zucca è l’ingrediente perfetto. Versatile in cucina adattabile ad ogni piatto, che esso sia dolce o salato. Oggi proponiamo 5 ricette veloci per chi ha solo 5 minuti a disposizione e pochi ingredienti in frigo. Ricette sane, dai sapori delicati ma, al contempo, decisi. Ecco come utilizzare la zucca in 5 minuti.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Zucca al pomodoro – Ricetta video

Un modo veloce per usare la zucca è cuocerla in padella. Facilissima e pratica, questa ricetta dal sapore speziato è un ottimo antipasto da presentare la domenica a pranzo o a cena. Perfetta anche come contorno. Ecco la ricetta video

Cotolette di zucca croccanti – ricetta video

Questa ricetta è perfetta per i più piccoli di casa, le cotolette croccanti sono facili da fare e molto sfiziose. Ottime da servire come antipasto anche per un aperitivo serale con amici. Pochi ingredienti e, ovviamente, protagonista la zucca! Segui la ricetta video di seguito per realizzarla

Potrebbe interessarti anche: Polpette di zucca filanti: la ricetta anti-insonnia – VIDEO

Zucca gratinata con formaggio fuso al forno – ricetta video

Un’altra alternativa alla padella è la zucca gratinata al forno. Semplice, veloce e perfetta come piatto unico da presentare per un pranzo in famiglia quando si ha poco tempo. Scopriamo la ricetta veloce da fare al forno

Parmigiana di zucca filante | Ricetta video

La parmigiana di zucca è una delle ricette che può riscaldare davvero il palato nelle grigie giornate invernali. Un secondo che conquista per la facilità d’esecuzione, la consistenza morbida ed il cuore filante. Oggi vi propongo una nuova variante, ancora più delicata perché la zucca si usa grigliata senza friggere, insomma una parmigiana di zucca che e’ una vera bontà!

Potrebbe interessarti anche: Torta di zucca americana: la Pumpkin cake, ricetta-VIDEO

Il Dolce | Muffin zucca e nutella – Ricetta video

un’impasto soffice e veloce che si prepara in 5 minuti con la zucca cruda.

INGREDIENTI: 3 uova (150 gr sgusciate) 270 gr di zucca cruda 1 misurino d’olio (150 gr) 1 misurino di zucchero (210 gr) 2 misurini e mezzo di farina 00 (equivalente a 370 gr) 1 bustina di lievito Nutella a piacere usare un misurino di 250 ml per misurare tutto COTTURA : 180 gradi per circa 35-45 minuti

Le 5 ricette pronte in 5 minuti sono tutte per voi, ora non vi resta che scegliere la ricetta che più vi piace, oppure, farle tutte e cinque, perché no! La zucca, oltre che ad essere salutare per l’organismo è buona per il palato e povera di grassi, quindi, adatta anche a coloro che seguono un regime alimentare ristretto.