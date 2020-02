Scopri qual è la parte di te da preservare in ogni circostanza. Il parere delle stelle per ogni segno zodiacale.

Ognuno di noi ha dei modi di essere che nei momenti più bui fungono da risorse. Si tratta di lati del carattere e modi strettamente personali di gestire la vita che, per ogni persona, possono fare la differenza. Purtroppo quando le cose si fanno difficili può capitare di perdersi e di smarrire questi aspetti perché considerati sacrificabili.

La verità, però, è che ognuno di noi ha delle parti di se estremamente preziose e che proprio quando la vita appare difficile servono a sollevare l’animo, donare speranza e dare la giusta energia per affrontare ogni possibile avversità. Visto che queste particolarità possono dipendere dall’influenza che le stelle hanno su di noi, dopo aver visto ciò che devi fare per migliorare subito la tua vita e cosa spinge i segni zodiacali a spingerti la porta in faccia, oggi scopriremo qual è la parte di te da preservare al fine di vivere al meglio la tua vita.

Astrologia: Ecco la parte di che dovrai preservare in base al tuo segno zodiacale

Ariete – La tua parte esuberante

Nel tuo prendere la vita come viene, affrontando ogni nuovo avvenimento come fosse un’avventura, c’è una parte di te che prende sempre il sopravvento ed è la tua parte esuberante. Grazie ad essa riesci a risultare sempre spontanea, viva e piena di energia e, allo stesso tempo, sai mostrarti sicura di te e sempre pronta ad affrontare ogni possibile avversità. Certo, a volte il tuo modo di essere può risultare fuori luogo o non essere gradito a tutti. Rinunciarci, però, significherebbe spegnerti e toglierti pian piano ogni entusiasmo per la vita. Anche a costo di sbatterci la testa più e più volte e di dover imparare a modularti, il consiglio delle stelle è quindi quello di restare sempre te stessa. Perché nella tua esuberanza, con pregi e difetti, si cela il bello di te.

Toro – La tua parte romantica

Tu sei una persona innamorata della vita e sempre pronta a cogliere l’aspetto romantico di ogni cosa. Eliminare questa parte di te, darebbe vita ad un lato più cinico che se per alcuni aspetti potrebbe tornarti persino comodo, più in generale, finirebbe con il toglierti il gusto per la vita. La soluzione sta nell’imparare a gestire il tuo modo di essere, mostrandolo più o meno attivamente in base alle persone che ti trovi davanti. È indispensabile, però, che tu riesca a mantenere sempre vivo il tuo romanticismo perché esso è la fonte della tua creatività, delle tue idee migliori e della capacità di affrontare ogni tipo di problematica, certa che presto o tardi ci sarà sempre il momento in cui riscattare ciò per cui hai duramente lavorato.

Gemelli – La tua parte divertente

Se c’è un aspetto che ti contraddistingue nel profondo è la capacità di essere divertente e di vivere al meglio ogni situazione ti si presenti davanti. Quando ti sforzi di prendere la vita in modo più serio, finisci infatti con il perdere l’equilibrio, trovandoti sopraffatta da ansie ed emozioni che fai fatica a gestire. Al contrario, quando riesci ad essere te stessa e a mantenere viva la tua parte più divertente e gioiosa, tutto ti appare più facile e tu stessa riesci a gestire le cose con meno difficoltà, mantenendo sempre una mente aperta e pronta ad abbracciare ogni possibilità di cambiamento. Quindi, ok all’essere in grado di modularti in base alle circostanze ma solo a patto di restare sempre te stessa e di non perdere mai di vista ciò che sei nel profondo.

Cancro – La tua parte dolce

Una delle cose che emergono di te quando ti si conosce è la tua parte dolce. Sebbene tu abbia anche un carattere difficile, infatti, quando prendi a cuore qualcuno riesci a trasmettergli tanto affetto e questa particolarità ti porta ad essere benvoluta da chi ti circonda. Perdere questo aspetto significherebbe rinunciare a ciò che sei nel profondo e finirebbe con l’acutizzare alcuni aspetti del tuo carattere più difficili da trattare. Per questo motivo le stelle consigliano di tenere sempre sveglia la parte sentimentale di te perché questa è anche quella che ti consente di mantenere un certo equilibrio ed un miglior rapporto con chi ti circonda.

Leone – La tua parte ottimista

Una delle tue caratteristiche principali è la capacità di vedere sempre il lato positivo delle cose. Ciò, unito al tuo umore sempre positivo, ti rende una persona piacevole e con la quale è facile interagire. Anche se a volte tendi ad eccedere nel tuo modo di fare, è bene che tu riesca a mantenere in ogni circostanza la tua parte ottimista e ciò perché senza finiresti con il lasciar prevalere altre parti di te che prive di questa rischierebbero di risultare pesanti. Il consiglio delle stelle è quindi quello di continuare ad essere te stessa senza farti mai influenzare dagli altri. Dopotutto è solo grazie al tuo modo di essere se riesci a puntare dritto all’obiettivo senza mai perdere la speranza di farcela.

Vergine – La tua parte razionale

Ebbene si, anche se spesso vieni criticata per questo, il tuo essere razionale è così parte di te che senza saresti decisamente persa. Non basarti sui tuoi calcoli ti porterebbe infatti ad essere spesso preda dell’ansia e a prendere decisioni senza un criterio logico. Per quanto alle volte tu possa risultare pesante nel tuo modo di percepire le cose, essere razionale è un aspetto di te che oltre a far bene alla tua vita dona sicurezza a chi ti sta accanto. Per questo motivo le stelle consigliano di lavorare sulla positività ma senza mai perdere di vista la tua parte razionale. Perché essa fa parte di te più di quanto tu possa immaginare.

